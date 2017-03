Tổng giám đốc IMF bị buộc tội tấn công tình dục

Ngày 15-5, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn 62 tuổi đã chính thức bị cảnh sát New York (Mỹ) buộc tội về các hành vi tấn công tình dục, giữ người trái phép và mưu toan hiếp dâm. Dự kiến trong ngày, ông sẽ phải ra trước tòa. Trong thời gian chờ ra tòa, ông bị tạm giữ tại trụ sở cảnh sát khu Harlem ở New York.

Các báo Mỹ ngày 15-5 đều đưa ra trang nhất đề tài trên. Câu chuyện được hai nhật báo Mỹ The New York Times và The New York Post ở New York tường thuật lúc 8 giờ đêm hôm trước.

Theo hai báo, lúc 16 giờ 45 chiều 14-5, 10 phút trước khi chuyến bay AF 23 của hãng hàng không Air France cất cánh từ sân bay quốc tế John Fitzgerald Kennedy ở New York bay đi Paris (Pháp), ba cảnh sát Mỹ mặc thường phục đã lên máy bay, đến khoang thương gia mời ông Dominique Strauss-Kahn đi theo. Ông được đưa về quận Manhattan để cảnh sát hỏi cung.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss-Kahn và phu nhân - nhà báo truyền hình nổi tiếng Anne Sinclair. Ảnh: AFP

Theo báo The New York Post, trước đó, khoảng 1 giờ trưa cùng ngày, một phụ nữ phục vụ phòng 32 tuổi ở khách sạn Sofitel (quận Manhattan) vào phòng số 2806 của ông Dominique Strauss-Kahn để dọn dẹp. Báo này kể ông từ phòng tắm bước ra trong tư thế trần như nhộng, chộp lấy chị vật xuống giường và ép buộc chị phải kích thích bằng đường miệng.

Chị phục vụ phòng chạy ra ngoài báo tiếp tân và tiếp tân đã báo số cảnh sát 911. Người phát ngôn cảnh sát New York cho biết khi cảnh sát đến khách sạn thì ông Dominique Strauss-Kahn đã vội vã rời khách sạn ra sân bay, bỏ quên cả điện thoại di động và vật dụng cá nhân. Chị phục vụ phòng được đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy chị bị một số vết xước nhỏ.

Trong đêm 14-5, Tổng Lãnh sự Pháp ở New York Philippe Lalliot đã đến gặp ông Dominique Strauss-Kahn trong khuôn khổ bảo vệ lãnh sự đối với công dân Pháp. Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố đang tiếp xúc chặt chẽ với IMF và chính phủ Mỹ.

Ngày 15-5, người phát ngôn chính phủ Pháp tuyên bố cần phải tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội sau khi ông Dominique Strauss-Kahn bị buộc tội. Cùng ngày, luật sư của ông cho biết ông đã phủ nhận tất cả.

Lịch trình của Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn như sau: Ngày 15-5 gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin (Đức), ngày 16-5 tham dự phiên họp các bộ trưởng Tài chính trong khu vực đồng euro ở Brussels (Bỉ), ngày 18-5 đọc diễn văn tại Diễn đàn kinh tế lần thứ 12 của Ủy ban châu Âu tại Brussels. Khi ông bị bắt, lịch trình của ông đương nhiên bị hủy.

Ngày 15-5, IMF ra thông cáo khẳng định IMF vẫn hoạt động bình thường. IMF đang đối phó với vấn đề người kế thừa. Trước đó, John Lipsky, nhân vật thứ hai của IMF, đã thông báo sẽ ra đi. Các nước mới nổi như Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Nam Phi, Nga mệt mỏi chuyện các nước phương Tây độc quyền đứng đầu các định chế tài chính quốc tế nên đang mong muốn người của nước họ đứng đầu IMF. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Dominique Strauss-Kahn giữ chức tổng giám đốc IMF từ ngày 1-11-2007.

HOÀNG DUY (Theo AFP, le Monde, le Figaro, Reuters, JDD, Le Parisien)