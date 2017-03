Tổng thống Ai Cập Mubarak đã từ chức

Đài Truyền hình Al Arabiya (Saudi Arabia) đưa tin ngày 11-2, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và gia đình đã đến căn cứ không quân ở ngoại ô thủ đô Cairo và có thể đã rời Cairo đi đến một nơi chưa xác định.

Sáng 11-2, những người biểu tình tập trung trước dinh tổng thống ở Cairo bày tỏ thái độ tức giận. Ảnh: REUTERS

Tiêu điểm 302 người thiệt mạng ở Cairo, Alexandria và Suez trong 16 ngày biểu tình ở Ai Cập theo thống kê mới nhất ngày 9-2 của tổ chức Human Right Watch. Trong số đó có 232 người ở Cairo. Tổ chức này cho biết con số thực tế có thể cao gấp 2-3 lần vì số liệu thống kê chưa đầy đủ. LHQ cho biết có khoảng 3.000 người bị thương.

Đêm 10-2, Hội đồng Quân sự tối cao Ai Cập đã họp khẩn dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Hussein Tantawi. Sau đó, Hội đồng Quân sự tối cao đã ban bố Tuyên bố chung số 1 thông báo quân đội nắm quyền kiểm soát đất nước. Kế tiếp, Tổng Tham mưu trưởng Sami Eman thông báo trên truyền hình rằng yêu cầu của những người biểu tình sẽ được Tổng thống Mubarak đáp ứng trong vài giờ nữa.

Hàng trăm ngàn người đã đổ dồn về quảng trường Tahrir ở Cairo chờ đợi Tổng thống Mubarak tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, khuya 10-2, trong bài phát biểu trên truyền hình dài 20 phút, ông Mubarak chỉ tuyên bố: Chuyển giao phần lớn quyền lực cho Phó Tổng thống Omar Suleiman; không từ chức hoặc rời Ai Cập và tiếp tục cầm quyền đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9; sẽ đề nghị sửa đổi sáu điều trong hiến pháp; điều tra về những người biểu tình thiệt mạng. Như vậy, ông Mubarak vẫn giữ quyền giải tán Quốc hội và chính phủ.

Sau bài phát biểu của tổng thống, đám đông biểu tình hết sức phẫn nộ, kéo đến bao vây dinh tổng thống, trụ sở chính phủ, trụ sở Quốc hội, đài truyền hình quốc gia.

Trong buổi sáng ngày 11-2, sau cuộc họp thứ hai, Hội đồng Quân sự tối cao thông báo Tuyên bố chung số 2 trên truyền hình.

Nội dung bản tuyên bố như sau: Quân đội sẽ không bỏ qua mọi mối đe dọa đến an ninh quốc gia; quân đội ủng hộ quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình; quân đội bảo đảm mọi điều khoản nhượng bộ mà Tổng thống Mubarak đã đề nghị sẽ được thực hiện như dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ngay khi biểu tình chấm dứt, sửa đổi hiến pháp, cải cách chính trị, bảo đảm bầu cử tự do và công bằng từ nay đến cuối năm; quân đội cam kết bảo vệ quyền tự do biểu tình đồng thời kêu gọi người dân khôi phục các dịch vụ công cộng và trở lại cuộc sống bình thường.

Cùng lúc Tuyên bố chung số 2 phát trên truyền hình, một đại tá cũng đọc bản tuyên bố trước những người biểu tình trước dinh tổng thống. Rất nhiều người biểu tình tức giận vì yêu sách Tổng thống Mubarak từ chức đã không được đáp ứng.

Tổng thống Obama bày tỏ thái độ thất vọng về bài phát biểu của Tổng thống Mubarak và cho biết sẽ họp các cố vấn an ninh quốc gia ngay. Liên minh châu Âu, Pháp, Úc đều tuyên bố yêu cầu Tổng thống Mubarak chuyển giao quyền lực ngay lập tức và minh bạch.

Tại Jordan, trưa 11-2, gần 300 người đã tụ tập trước Đại sứ quán Ai Cập ở Amman để ủng hộ cuộc biểu tình ở Ai Cập.

- Ngày 25-1: Hàng trăm ngàn người bắt đầu biểu tình đòi Tổng thống Mubarak từ chức. - Ngày 28-1: Tổng thống Mubarak ra lệnh triển khai binh sĩ và xe tăng ra đường phố và mở rộng lệnh giới nghiêm. - Ngày 29-1: Tổng thống Mubarak tuyên bố ông và con trai Gamal Mubarak không ứng cử tổng thống và chỉ định cựu Giám đốc tình báo Omar Suleiman làm phó tổng thống. - Ngày 6-2: Phó Tổng thống Omar Suleiman đàm phán với các đảng đối lập.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu trên truyền hình ngày 11/2/2011, Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman thông báo Tổng thống Hosni Mubarak đã từ chức và trao lại quyền cho quân đội. Ông Suleiman tuyên bố do những điều kiện khó khăn mà đất nước đang trải qua, Tổng thống Mubarak đã quyết định rời khỏi chức vụ tổng thống và trao quyền quản lý các công việc của đất nước cho hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang. Các nguồn tin quân đội cho hay đứng đầu hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang là Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Hussein Tantawi. (Nguồn: Vietnam+)

ĐĂNG KHOA (Theo AFP, AP, Reuters, Xinhua)