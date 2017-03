Tổng thống Arafat bị đầu độc bằng polonium-210?

Nhà thương lượng Saeb Erekat của Palestine đã kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế.

Trước đó, đài truyền hình Al Jazeera công bố thông tin gây sốc từ Viện Vật lý phóng xạ Lausanne (Thụy Sĩ). Viện cho biết đã phát hiện chất độc polonium-210 (chất phóng xạ sử dụng trong tàu vũ trụ) trong đồ dùng cá nhân của ông Arafat do bà Suha Arafat cung cấp. Hàm lượng polonium-210 cao đến đáng ngạc nhiên, có trong quần áo, bàn chải đánh răng và khăn trùm đầu.

Ông François Bochud, Giám đốc Viện Vật lý phóng xạ Lausanne, nhận định công tác khám nghiệm tử thi ông Arafat cần phải tiến hành nhanh chóng vì chất độc polonium-210 trong cơ thể ông Arafat đang phân hủy, nếu trì hoãn thì bằng chứng sẽ biến mất. Nếu trong xương có hàm lượng polonium-210 cao thì chắc chắn ông Arafat đã bị đầu độc. Tuy nhiên, công tác khai quật phải được chính quyền Palestine đồng ý, việc chuyển mẫu xương cũng phải được Israel chấp thuận.

Trước đây, các bác sĩ ở Viện Y học thuộc Đại học Lausanne (Thụy Sĩ) đã nhờ bà Suha Arafat yêu cầu Bệnh viện Quân y Percy tại Paris (Pháp), nơi ông Arafat qua đời, cung cấp mẫu nước tiểu và mẫu máu của ông Arafat để nghiên cứu. Bệnh viện cho hay đã hủy các mẫu trên. Bà Suha Arafat không hài lòng và cho rằng đối với các nhân vật quan trọng như ông Arafat, lẽ ra chứng cứ phải được cất giữ cẩn thận.

Do đó, thi thể ông Arafat là bằng chứng cuối cùng để tìm ra nguyên nhân cái chết của ông. Bà cho biết dù kết quả xét nghiệm như thế nào đi nữa thì bà cũng đã trút bớt được gánh nặng lo âu. Ít ra bà có lý do để giải thích rõ với người dân Palestine và cộng đồng Hồi giáo rằng chồng bà chết do nguyên nhân tự nhiên hay do tội ác.

