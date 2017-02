Tổng thống Donald Trump: Quân đội Mỹ sẽ mạnh hơn

Hội nghị thường niên do cánh bảo thủ Mỹ tổ chức ở ngoại ô Washington, D.C. sáng 24-2.

Mở đầu bài phát biểu, ông Trump đã dành gần 10 phút chỉ trích báo chí tung tin sai lệch, dẫn nguồn bịa đặt và khẳng định mọi việc sắp tới sẽ phải thay đổi. Kế đến, ông đề cập đến các giá trị Mỹ cần bảo vệ như tự do và an ninh. Ông khẳng định sẽ bảo vệ “người lao động Mỹ và quốc kỳ Mỹ”.

Ông cam kết sẽ tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đặt vấn đề an ninh nước Mỹ lên hàng đầu. Ông tố cáo các mối đe dọa phát sinh từ làn sóng di cư và nhấn mạnh sẽ tăng cường củng cố an ninh biên giới để ngăn chặn khủng bố. Dẫn chứng hậu quả đã xảy ra ở châu Âu, ông nêu các ví dụ điển hình từ Pháp, Thụy Điển, Đức để bảo vệ chính sách ngăn chặn nhập cư. Ông nhấn mạnh: “An ninh quốc gia phải bắt đầu bằng an ninh biên giới. Bọn khủng bố nước ngoài sẽ không thể tấn công Mỹ nếu chúng không thể vào Mỹ”.





Về quân sự, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xây dựng một nền quốc phòng mạnh, đầu tư ồ ạt cho quốc phòng để quân đội phát triển to lớn hơn, hoàn thiện hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông xác định đây là một trong các bước phát triển quân sự quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ “để không ai dám thách thức sức mạnh quân sự của Mỹ”. Ông nói: “Chúng ta tin rằng sức mạnh sẽ kiến tạo hòa bình”.

Hồi cuối tháng 1, ông Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu Lầu Năm Góc trong 30 ngày phải chuẩn bị điều trần về tình hình tác chiến của quân đội Mỹ, đặc biệt về huấn luyện, vũ khí và cơ sở hạ tầng. Ông cũng yêu cầu chuẩn bị sửa đổi ngân sách năm 2017 để cải thiện tình trạng chiến đấu ngay trong năm nay.

Với chủ trương “nước Mỹ trên hết”, Tổng thống Trump hô hào: “Chúng ta là một đất nước sẽ ưu tiên cho công dân Mỹ”. Ông cho biết sẽ tổ chức một phong trào lịch sử nhằm tôn vinh công dân Mỹ. Ông nhắc lại các kế hoạch sẽ thực hiện, trong đó có ba kế hoạch được cử tọa vỗ tay tán thưởng gồm giảm tội phạm, chấm dứt chương trình cải cách bảo hiểm y tế Obamacare và xem xét lại các hiệp định thương mại Mỹ đã ký kết.

Ông khẳng định đây là lúc tạo công ăn việc làm cho lao động Mỹ. Để làm được điều này, ông mong muốn xây dựng hai đường ống dẫn dầu Keystone XL và Dakota Access “bằng thép của Mỹ”, tự do khai thác khí đá phiến, khí đốt thiên nhiên và than đá. Ông tiếp tục khẳng định ủng hộ quyền sở hữu và mang súng của công dân Mỹ.

Cuối bài phát biểu, ông Trump đã kêu gọi tinh thần ái quốc của mọi công dân Mỹ. Ông nói: “Màu da của các bạn không quan trọng. Dòng máu chảy trong huyết quản các bạn cũng giống nhau như mọi công dân yêu nước”. Báo Washington Post ghi nhận dù tỉ lệ ủng hộ ông Trump xuống mức thấp so với những người tiền nhiệm vào đầu nhiệm kỳ nhưng ông vẫn được cánh bảo thủ Cộng hòa ủng hộ mạnh mẽ.