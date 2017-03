Tổng thống Hàn Quốc thay thủ tướng, bộ trưởng Tài chính

Trong nỗ lực cứu vãn niềm tin sau bê bối chính trị để người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp công việc quốc gia, ngày 2-11, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã quyết định thay ba vị trí quan trọng trong nội các là thủ tướng, bộ trưởng Tài chính, bộ trưởng Bộ An toàn công cộng và an ninh, theo hãng tin AP (Mỹ).



Tin từ Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Park đã đề cử ông Kim Byong-joon, cựu cố vấn chính sách cấp cao của cố Tổng thống Roh Moo-hyun, làm tân thủ tướng, thay cho ông Hwang Kyo-ahn. Ông Yim Jong-yong, Chủ tịch Cơ quan chính sách điều chỉnh tài chính, được đề cử vị trí bộ trưởng Tài chính thay ông Yoo Il-ho.

Đây được xem là một nỗ lực của bà Park nhằm cứu vãn sự ủng hộ của các đảng phái giữa bê bối chính trị. Trước đó, Tổng thống Park cũng đã sa thải tám trợ lý tổng thống.





Ông Kim Byong-joon sẽ là tân thủ tướng Hàn Quốc. Ảnh: BLOOMBERG



Đề cử thủ tướng cần phải được Quốc hội thông qua. Hai đề cử bộ trưởng Tài chính và bộ trưởng Bộ An toàn công cộng và an ninh không cần phải được Quốc hội phê chuẩn nhưng hai nhân vật này phải điều trần trước Quốc hội trước khi nhận chức.

Đảng đối lập chính Dân chủ nhanh chóng chỉ trích việc thay đổi thành viên nội các của Tổng thống Park, cho rằng bà Park cố ý đẩy lạc hướng dư luận khỏi bê bối chính trị. Theo đảng Dân chủ, bà Park cần phải công khai toàn bộ quan hệ của mình với bà Choi và bê bối chính trị này.

Động thái này diễn ra trong lúc các công tố viên đang vận động để có được lệnh bắt chính thức bà Choi Soon-sil. Bà Choi bị bắt khẩn cấp không cần lệnh bắt vào tối 31-10. Theo luật, một khi không có lệnh bắt chính thức, bà Choi chỉ bị giam giữ tối đa 48 giờ.

Các công tố viên đang điều tra liệu bà Choi Soon-sil mặc dù không giữ chức vụ gì trong chính phủ nhưng đã dùng quan hệ bạn bè cá nhân của mình với Tổng thống Park để can thiệp vào công việc quốc gia từ phía sau, đồng thời trục lợi riêng thông qua một quỹ đóng góp mà bà này kiểm soát.

Tổng thống Park đã thừa nhận bà Choi đã sửa chữa một số bài phát biểu của bà. Truyền thông Hàn Quốc nghi ngờ vai trò của bà Choi trong công việc chính phủ còn lớn hơn những gì đã đề cập.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Park hiện chỉ còn 10%, mức thấp nhất kể từ khi bà nhậm chức tháng 2-2013. Các thăm dò cho thấy một nửa người được hỏi cho rằng bà Park cần từ chức hoặc phải bị Quốc hội luận tội. Cuối tuần rồi, hàng ngàn người tuần hành ở Seoul đòi bà từ chức.

Với cơ chế chính trị Hàn Quốc, quyền lực điều hành chủ yếu tập trung về tổng thống. Tuy nhiên, là vị trí thứ hai, thủ tướng sẽ là người lãnh đạo đất nước trong bối cảnh tổng thống bị tước quyền.