Tổng thống Libya tuyên bố không từ chức

Việt Nam mong muốn tình hình Libya sớm ổn định Theo trang web Chính phủ, ngày 22-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: “Việt Nam (VN) quan ngại trước tình hình hiện nay tại Libya và mong muốn tình hình chính trị ở Libya sớm ổn định. Hiện nay có khoảng 10.000 người VN đang sinh sống và làm việc tại Libya. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán VN tại Libya theo dõi sát tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho lao động và kiều dân VN tại Libya”. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), cho biết chiều 22-2, Cục đã tổ chức cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp có lao động làm việc tại Libya, Cục Lãnh sự và Vụ Tây Á-châu Phi (Bộ Ngoại giao) để bàn biện pháp xử lý. Cục đã yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác để bảo đảm an toàn và đời sống cho người lao động VN. Hiện có 10 doanh nghiệp đưa lao động VN sang làm việc trong các công trình xây dựng tại Libya. Số lao động VN đang làm việc tại Libya khoảng 10.000 người, trong đó có khoảng 2.000 lao động làm việc tại TP Benghazi, số còn lại làm việc tại thủ đô Tripoli và các vùng lân cận. Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các công trường đều tạm dừng hoạt động. Lao động VN đã được chủ yêu cầu ở trong trại hoặc sơ tán đến nơi an toàn và cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm. TNL - BẢO PHƯỢNG