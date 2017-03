Tổng thống Mỹ vinh danh 2 phụ nữ gốc Việt

“Những phụ nữ này tiêu biểu cho sức mạnh và sự phong phú của cộng đồng người Mỹ gốc Á và châu Á – Thái Bình Dương. Họ là những nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh doanh, chính trị, từ thiện, thể thao, nghệ thuật và giáo dục và là tấm gương cho phụ nữ trên toàn quốc ” – bà Valerie Jarrett, cố vấn của Tổng thống Barack Obama và Nhà Trắng về vấn đề phụ nữ và trẻ em gái, cho biết trong một thông cáo.

Chương trình "Champions of Change" (tạm dịch: Những nhà vô địch về sự thay đổi) là một phần trong sáng kiến mang tên "Winning the Future" (tạm dịch: Thu phục tương lai) do Tổng thống Mỹ Barack Obama khởi xướng năm 2011.

Hai phụ nữ gốc Việt được vinh danh là Van Ton-Quinlivan (trái) và Minh Dang. Ảnh: DAILYCAL.ORG



Hai phụ nữ gốc Việt được vinh danh năm nay là bà Van Ton-Quinlivan, nhân viên giáo dục cấp cao ở bang California, và Minh Dang, học viên cao học tại trường đại học UC Berkeley.

Bà Van Ton-Quinlivan là phó chủ tịch ban phát triển nhân lực và kinh tế của hệ thống 112 đại học cộng đồng ở California, đang cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục. “Thật tuyệt vời khi thấy phụ nữ tham gia vào rất nhiều lĩnh vực và mọi người thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa đối với cộng đồng” – Van Ton-Quinlivan nói.

Còn Minh Dang hiện là giám đốc điều hành của một tổ chức vận động cứu giúp nạn nhân của tình trạng buôn ngườivà chống lại nạn bạo hành trẻ em ở Mỹ.