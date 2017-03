Tổng thống Nixon nói dối về chiến dịch ném bom Việt Nam năm 1972

AFP đưa tin cuốn sách The Last of the President’s Men của Bob Woodward phát hành ở Mỹ ngày 13-10 đã tiết lộ như trên.

Tác giả Bob Woodward là PV báo Washington Post trong những năm 1970 đã cùng đồng nghiệp Carl Bernstein góp phần điều tra dẫn đến phanh phui vụ Watergate (Nixon từ chức vào tháng 8-1974). Sách mới xuất bản của ông ghi lại nội dung trò chuyện với Alexander Butterfield, cựu cố vấn của Nixon, người giữ hàng ngàn tài liệu mật trong nhiệm kỳ tổng thống của Nixon.

Theo một tài liệu tháng 1-1972, khi nhận được bản đánh máy về báo cáo chiến dịch hành quân ở Việt Nam, Nixon đã tức giận viết tay trên đó rằng nhiều năm Mỹ ném bom ở miền Bắc Việt Nam, Lào và Campuchia nhưng kết quả bằng không, vậy có gì đó không ổn trong chiến lược hay với không quân. Thế nhưng hôm trước đó, Nixon đã trả lời đài truyền hình CBS rằng “kết quả (ném bom) rất, rất hiệu quả”.

Tác giả Bob Woodward nhận định Nixon phải nói ngược lại để gia tăng cơ hội tái đắc cử (vào tháng 11-1972). Ông viết: “Lời khẳng định ném bom mang lại hiệu quả quân sự là điều dối trá và ở đây rõ ràng Nixon chứng tỏ ông ấy biết rõ điều đó”.

TNL