Tổng thống Obama đoạt giải Nobel Hòa bình

Các giải Nobel khác do các ủy ban về Nobel ở Thụy Điển bình chọn và công bố. Riêng giải Nobel Hòa bình do Ủy ban Nobel Na Uy (gồm năm thành viên do Quốc hội Na Uy chỉ định) bỏ phiếu chọn. Giải Nobel Hòa bình sẽ chính thức được trao vào ngày 10-12 tới tại Oslo (Na Uy) nhân kỷ niệm ngày mất của nhà phát minh thiên tài Thụy Điển Alfred Nobel. Tổng thống Obama sẽ nhận tiền thưởng 10 triệu kronor Thụy Điển (25,6 tỷ đồng VN).