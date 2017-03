Tổng thống Obama muốn cải cách y tế

Về cuộc chiến Afghanistan: Ông Obama nhận xét chiến lược đúng đắn sẽ mang lại chiến thắng và ông hoài nghi biện pháp tăng thêm quân. Về kinh tế: Ông Obama thừa nhận tình hình việc làm vẫn xấu trong năm nay nhưng ông tin sẽ sáng sủa trong năm tới. Về phân biệt chủng tộc: Ông Obama cho rằng một bộ phận dân Mỹ không thích ông làm tổng thống vì lý do ông là người gốc Phi. Tuần lễ bận rộn của Tổng thống Obama Ngày 23-9, tại New York, ông sẽ tham dự hội đàm ba bên với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas để bàn về tiến trình hòa bình Trung Đông. Hai ngày sau, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt đầu tiên của Hội đồng Bảo an LHQ do tổng thống Mỹ chủ tọa để bàn về các thách thức hạt nhân. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Đại hội đồng LHQ. Cuối cùng là hội nghị thượng đỉnh các nước G20 ở Pittsburgh (bang Pennsylvania) trong hai ngày 24 và 25-9. Chương trình nghị sự sẽ tập trung đề ra đường lối sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế. TNL