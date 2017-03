Tổng thống Obama muốn giảm 32% lượng khí thải

Ông khẳng định: “Đây là thời điểm chúng ta phải làm điều tốt và hành động vì con cái chúng ta”.

Kế hoạch mới gồm ba yêu cầu chính:

Giảm sử dụng than: Dự kiến đến năm 2030 sẽ giảm 32% lượng khí thải CO 2 (carbon dioxide) từ sản xuất điện so với năm 2005. Như vậy đến năm 2030, tỉ lệ than trong sản xuất điện còn 27%, khí thiên nhiên còn 30%, năng lượng hạt nhân 20% và các nguồn năng lượng tái tạo sẽ chiếm 28%.

Chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo: Kế hoạch mới khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo thay cho than trong sản xuất điện.

Tăng giá bán điện: Hiệp hội Hợp tác xã điện nông thôn quốc gia dự báo kế hoạch mới của Tổng thống Obama sẽ kéo giá điện tăng tối thiểu 10%. Hiệp hội Mỏ quốc gia, một số tập đoàn và nghị sĩ ở các bang phụ thuộc nguồn than sản xuất điện cho biết sẽ kiện kế hoạch mới vì làm tăng giá điện.

Ứng viên tranh cử tổng thống Hillary Clinton (đảng Dân chủ) tuyên bố kế hoạch mới của Tổng thống Obama là một bước tiến lớn. Ứng viên Jeb Bush (đảng Cộng hòa) lại chỉ trích kế hoạch này sẽ triệt tiêu nhiều việc làm và làm tăng giá điện.

Liên minh châu Âu đã khen ngợi kế hoạch mới của Tổng thống Obama. Tổng thống Pháp François Hollande đánh giá lòng can đảm của ông Obama và nhận xét đây là đóng góp quan trọng cho thành công của Hội nghị về biến đổi khí hậu Paris. Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên cũng đã khen ngợi nỗ lực của Mỹ và đề nghị nhiều nước tham gia.

Theo AFP, hiện nay 37% lượng điện ở Mỹ được sản xuất từ than. Các nhà máy điện là thủ phạm phát 40% lượng khí khải gây hiệu ứng nhà kính.