Tổng thống Obama: ‘Trung Quốc không nên dùng nắm đấm…’

Tổng thống Obama nói: “Chúng tôi nghĩ rằng việc cải tạo đất hoặc hành động hung hăng của bất kỳ bên nào trong khu vực đều phản tác dụng. Trung Quốc đang thành công. Họ là nướclớn và rất mạnh mẽ. Con người Trung Quốc có tài năng và làm việc chăm chỉ.Rất có thể một số yêu sách của Trung Quốc là chính đáng. Nhưng họ không nên chứng tỏ sức mạnh bằng cách dùng nắm đấm xua đuổi các nước khác”.





Ông cho rằng các bên liên quan nên căn cứ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp. Ông nhận định: “Tranh chấp được thực hiện dựa trên cách cậy lớn hiếp nhỏ thay vì dựa trên pháp luật thì tôi e rằng châu Á sẽ không còn thịnh vượng và khu vực Thái Bình Dương cũng sẽ như vậy”. Ông giải thích: “Mỹ không phải là một bên tranh chấp nhưng tất cả chúng ta có quyền lợi trong việc bảo đảm tranh chấp đang được giải quyết một cách hòa bình, bằng đường lối ngoại giao phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.Vì lẽ đó, tôi nghĩ rằng tăng cường cải tạo đất và hành động hung hăng của bất kỳ bên nào trong khu vực đều phản tác dụng”. Trong khi đó tại Úc, ngày 2-6, hãng tin 9news.com đưa tin Úc đang xem xét thực hiện các chuyến bay do thám trên các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên biển Đông. Thủ tướng Úc Tony Abbott có thể sẽ điều động một máy bay trinh sát biển P-3 để giám sát đảo nhân tạo. Báo The Australian cho biết máy bay của không lực hoàng gia Úc sẽ cất cánh từ căn cứ không quân ở Malaysia và tiếp cận phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo.

Tại Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Charles Jose tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng Mỹ rất quan ngại hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở biển Đông sẽ cản trở tự do hàng hải và dòng chảy thương mại. Tôi tin Mỹ sẽ có hành động cụ thể ngăn không để hai điều này xảy ra”. Báo The Philippine Star đưa tin ngày 2-6, Tổng thống Benigno Aquino III đã lên đường sang thăm Nhật trong bốn ngày. Mục đích nhằm tăng cường các mối quan hệ chính trị, thương mại và kinh doanh. Hai bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề mà nổi bật hơn cả là tình hình biển Đông. Hai bên lo ngại tự do hàng hải bị đe dọa do Trung Quốc gia tăng quân sự hóa trong vùng biển tranh chấp trên biển Đông.