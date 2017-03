Tổng thống Pháp xác định có đe dọa an ninh

Phát biểu trên đài phát thanh France Inter tối 5-6 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp François Hollande khẳng định đe dọa an ninh trong giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2016) ở Pháp là có và sẽ kéo dài, tuy nhiên ông kêu gọi đừng để đe dọa khủng bố gây ấn tượng.

Ông nhấn mạnh chính phủ đã huy động mọi phương tiện nhằm bảo đảm Euro 2016 thành công. 90.000 nhân viên an ninh đã được điều động để đối phó với nguy cơ khủng bố. Ông nhắc lại sau vụ tấn công khủng bố ở Paris ngày 13-11-2015 (130 người chết), chính phủ vẫn quyết định tổ chức hội nghị Paris về khí hậu từ ngày 30-11 đến 12-12-2015.





Ông đề nghị cần duy trì các khu vực dành cho cổ động viên để Euro 2016 trở thành một ngày hội mang tính chất thể thao, tốt đẹp và phổ biến. Trước đó, cảnh sát trưởng Paris đã gửi thư cho bộ trưởng Nội vụ đề nghị ra lệnh cho đô trưởng Paris đóng cửa khu vực dành cho cổ động viên ở công viên Champ-de-Mars tại Paris vì cảnh sát không đủ khả năng bảo đảm an ninh tối đa. Bộ Nội vụ đã bác đề nghị này.

Tổng thống François Hollande cũng kêu gọi các cuộc đình công như ở Công ty Đường sắt quốc gia Pháp và hãng hàng không Air France nên chấm dứt để tàu hỏa và máy bay không cản trở các khán giả đi lại.

Trong khi đó ngày 6-6 (giờ địa phương), ông Vasily Gritsak chỉ huy cơ quan an ninh Ukraine thông báo cơ quan an ninh Ukraine đã gài bẫy và bắt giữ được một công dân Pháp tại Ukraine trong lúc nghi can chuẩn bị tổ chức 15 vụ tấn công trong mùa Euro 2016 tại Pháp.

Nghi can đã nhận được năm khẩu súng trường Nga, hơn 5.000 viên đạn, hai khẩu súng chống tăng, 125 kg chất nổ TNT và 100 ngòi nổ. Ông Vasily Gritsak cho biết nghi can này định tấn công các địa điểm thờ phượng Hồi giáo và Do Thái giáo cùng các công sở ở Pháp.

Đài truyền hình Pháp M6 đưa tin nghi can tên Grégoire M., 25 tuổi bị bắt hôm 21-5 trong lúc định vượt biên giới Ukraine sang Ba Lan. Nghi can dự tính thu gom súng ống gửi về Pháp. Nghi can làm nhân viên thụ tinh trong một hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bas-Rhin và không nằm trong danh sách theo dõi. Cảnh sát Pháp đã mở cuộc điều tra. Nhà của nghi can tại Pháp đã bị khám xét. Cảnh sát tìm thấy các thành phần của chất nổ và áo có dấu hiệu cực hữu.