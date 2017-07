Tổng thống Philippines quyết đến vùng chiến sự Marawi

Chuyến đi đến TP Marawi của Tổng thống Duterte vào ngày 7-7 đã bị hủy bỏ vì lý do thời tiết. Một chuyến đi trước đó của ông Duterte đến Marawi cũng bất thành vì các lý do an ninh. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte khẳng định sẽ tiếp tục sắp xếp một chuyến đi khác đến Marawi để thể hiện sự tin tưởng của ông đối với các binh sĩ.

“Tôi phải ở bên các quân nhân, lực lượng chính phủ đang chiến đấu. Tôi cần phải có mặt ở đó. Chỉ xuất hiện ở đó vào thời bình thì không có ý nghĩa gì. Dù có đặt bản thân mình trước hiểm nguy, tôi vẫn phải cho những người đang khát khao bảo vệ nền cộng hòa thấy rằng tôi luôn bên họ” - ông Duterte trả lời báo chí tại sân bay quốc tế Davao sau khi trở về từ TP Iligan vì chuyến đi Marawi bị hủy bỏ.



Tổng thống Duterte (đội mũ) mặc quân phục và vác súng trường tấn công trong chuyến đi bất thành đến TP Marawi vào ngày 7-7. Ảnh: PHILSTAR

Trực thăng chở ông Duterte cùng đoàn tháp tùng ngày 7-7 sau khi bay vài phút quanh TP Marawi đã buộc phải quay trở về TP Iligan vì mưa lớn. Trong chuyến đi hôm đó, Tổng thống Philipines mặc quân phục và mang theo cả súng trường tấn công. “Chúng tôi bay vòng quanh TP vài lần nhưng không thể đáp xuống được. Bão khá mạnh. Chúng tôi quay trở lại doanh trại, trời tạnh mưa nhưng tình hình không khá hơn. Mưa lớn suốt ngày tại Marawi” - ông Duterte trả lời báo chí.

Vì chuyến đi đến Marawi bất thành, nhà lãnh đạo 72 tuổi của Philippines đã quyết định đến thăm một doanh trại quân chính phủ gần TP Iligan. Theo AFP, trại lính mà Tổng thống Duterte đến thăm cách vùng chiến sự ở Marawi khoảng 25 km.

TP được xem như “trái tim Hồi giáo” của đảo Mindanao, miền Nam Philippines hiện vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn. Sau hơn sáu tuần chiến sự, các tay súng Maute hiện vẫn cố thủ trong một khu vực có khoảng 800 căn nhà. Người phát ngôn quân đội Restituto Padilla ngày 7-7 cho biết vẫn còn 80 tay súng cố thủ và khoảng 300 dân thường bị mắc kẹt, theo tờ Inquirer.