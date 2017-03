Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Châu Âu ‘độc tài' và 'tàn nhẫn’

Theo hãng tin Sputnik (Nga), phát biểu tại một lễ hội phim ngắn có tên Tình thương và công lý tại Istanbul ngày 8-5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc các nước châu Âu “độc tài” và “tàn nhẫn”, nhấn mạnh họ “không tình thương’ và “không công lý” khi đóng cửa biên giới đối với những người xin tị nạn từ Trung Đông.

Trong tuần qua, ông Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đáp ứng đòi hỏi của EU trong việc thay đổi chính sách chống khủng bố của nước này. Điều này khiến dư luận nghi ngờ về tương lai của một thỏa thuận mà Thổ Nhĩ Kỳ đạt được với Liên minh châu Âu (EU) về việc cấp cơ chế đi lại miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ tại châu Âu, theo AP.

Những lời lẽ nặng nề của ông Erdogan đối với EU được đưa ra sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu, người chịu trách nhiệm đàm phán về thỏa thuận nói trên, tuyên bố sẽ từ chức cuối tháng này sau những bất đồng quan điểm với ông Erdogan.



Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phát biểu hôm 8-5 tại Istanbul. Ảnh: AP

Theo AFP, cũng trong bài phát biểu ngày 8-5 tại Istanbul, ông Erdogan còn tố cáo liên minh quốc tế chống IS tại Syria đang bỏ mặc quốc gia của ông đơn thân độc mã trong trận chiến chống IS trên lãnh thổ của mình.

“Họ để mặc chúng ta một mình đương đầu với tổ chức khủng bố, để chúng ta phải đổ máu trong các cuộc đánh bom liều chết và những cuộc tấn công vào thị trấn biên giới Kilis. Tại Syria, không ai trong số những người đang chiến đấu chống lại Deash (IS) lại phải chịu đựng những mất mát như chúng ta, cũng không ai phải trả cái giá đắt như chúng ta”.

Thổ Nhĩ Kỳ đang nâng cảnh báo an ninh lên mức tối đa sau một loạt cuộc tấn công do IS gây ra trong những tháng gần đây. Thủ đô Ankara và TP Istanbul là hai trong số các khu vực bị tấn công nhiều nhất.

Mùa hè năm ngoái các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu không kích tiêu diệt IS dọc theo biên giới giữa nước này với Syria.

Ankara cũng đã cho phép các chiến đấu cơ của Mỹ sử dụng căn cứ không quân ở miền Nam nước này cho các cuộc không kích vào nhóm cực đoan.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Ankara gần đây dường như tăng cường bắn phá các mục tiêu của IS ở Syria, theo AFP.