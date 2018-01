Tổng thống Trump hủy chuyến thăm Anh

Theo tờ The Guardian, nhiều ý kiến lại cho rằng lý do thật sự nhà lãnh đạo Mỹ hủy chuyến công du lần này là do lo ngại các cuộc biểu tình phản đối ông có thể diễn ra trong thời gian thăm và làm việc.



Không thích đại sứ quán mới

“Lý do tôi hủy chuyến thăm London là vì không thích việc chính quyền ông Obama bán tòa đại sứ quán có vị trí đắc địa nhất tại London với giá quá rẻ chỉ để xây một đại sứ quán mới ở một địa điểm xa xôi với chi phí 1,2 tỉ USD. Một thương vụ tệ hại. Họ muốn tôi cắt băng khánh thành ư? Không!” - Tổng thống Donald Trump đăng lên mạng xã hội Twitter tối 11-1.

Hồi năm 2009, Mỹ đã bán tòa nhà đại sứ quán cũ ở khu quảng trường Grosvenor trung tâm London, khu vực được biết đến với biệt danh “Nước Mỹ thu nhỏ” trong Thế chiến II. Đại sứ quán mới được xây ở khu vực Nine Elms (phía Tây Nam London) từ năm 2013 và có nơi đồn trú cho cả thủy quân lục chiến.

Theo tờ The Guardian, mặc dù ông Trump công khai đổ lỗi cho người tiền nhiệm Obama trên Twitter nhưng kế hoạch xây dựng đại sứ quán mới ở London đã được Mỹ công bố từ tháng 10-2008, tức là khi Tổng thống George W. Bush vẫn còn đương nhiệm và ông Obama chưa đắc cử. Hồi tháng 12, đại sứ Mỹ tại Anh Woody Johnson cho biết ông mong muốn được chào đón Tổng thống Trump đến thăm tòa đại sứ quán mới bởi vì “ông ấy sẽ rất ấn tượng với tòa nhà này”.

Trước đó, truyền thông Anh đưa tin trong chuyến thăm dự kiến ngày 26 và 27-2, ông Trump cũng sẽ có cuộc gặp gỡ, làm việc với Thủ tướng Anh Theresa May. Nay với tuyên bố của ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson được cho là sẽ thay ông tham dự buổi lễ khánh thành tòa nhà.



Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AP

Dân Anh biểu tình



Phản ứng trước việc ông Trump hủy bỏ chuyến thăm làm việc ở Anh vào tháng tới, Thị trưởng London Sadiq Khan cho rằng ông Trump “cuối cùng đã nhận được thông điệp” rằng “nhiều người London không chào đón tổng thống Mỹ” tới thủ đô của nước Anh.

Thủ tướng Theresa May là nhà lãnh đạo đầu tiên đến thăm ông Trump tại Nhà Trắng sau khi ông nhậm chức hồi tháng 1-2017. Tổng thống Mỹ thời điểm đó đã chấp nhận lời mời có chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh. Tuy nhiên, chuyến thăm này đến nay vẫn chưa diễn ra do hàng loạt cuộc biểu tình phản đối ông Trump diễn ra ở Anh. Một bản kiến nghị phản đối chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump hồi năm ngoái đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký. Tháng trước, lãnh đạo Công Đảng Anh Jeremy Corbyn đã kêu gọi những người ủng hộ lên tiếng và gửi đến ông Trump “một thông điệp rõ ràng” là ông không được chào đón trên nước Anh.

Bản thân Tổng thống Trump cũng từng tuyên bố ông sẽ không đến London vì lo ngại những cuộc biểu tình lớn có thể xảy ra gây ảnh hưởng quan hệ hai nước. Tờ Telegraph của Anh dẫn nguồn tin cho hay việc thiếu sự nhiệt tình của Hoàng gia Anh cũng có thể là nguyên do khiến ông Trump không hào hứng với chuyến thăm này.