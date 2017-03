Toyota: Nội công, ngoại kích

Hôm trước đó, ông Steve Wozniak, người đồng sáng lập hãng máy tính Apple, cho biết vài tháng trước, chiếc xe Prius đời 2010 của ông bất ngờ tăng tốc trong khi ông không hề đạp ga và đang cài chế độ vận tốc đều. Sau đó ông đã góp ý với hãng Toyota và Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ nhưng chẳng ai lưu ý đến góp ý của ông.

Hãng Toyota đã mượn chiếc xe Prius của ông (không nằm trong danh mục các loại xe phải thu hồi) để kiểm tra.

Trong khi đó, ngày 2-2, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Ray LaHood đã lên tiếng chỉ trích hãng Toyota thờ ơ với quy định bảo đảm an toàn cho khách hàng, chỉ quyết định thu hồi xe bị lỗi chân ga trên thị trường Mỹ khi có áp lực từ chính phủ Mỹ và hiện khắc phục sự cố rất chậm chạp.

Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ đang xem xét các biện pháp sau: Thẩm tra lại chất lượng các sản phẩm của Toyota; phạt dân sự với Toyota; phạt các hãng xe hơi không thu hồi xe bị lỗi đúng hạn (mức phạt tối đa có thể lên tới 16,4 triệu USD).

Quản lý hậu mãi một đại lý Toyota ở bang California (Mỹ) so sánh chân ga bị lỗi (phải) và chân ga bình thường ngày 2-2. Ảnh: REUTERS

Năm 2004, hãng General Motors đã phải đóng phạt 1 triệu USD vì chậm thu hồi 600.000 xe bị lỗi cần gạt nước.

Hãng Toyota khẳng định xe tăng ga đột ngột do chân ga bị dính. Tuy nhiên, sau khi nhiều chuyên gia độc lập hoài nghi lời giải thích này của Toyota, Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ đã mở cuộc điều tra xem có phải do lỗi của hệ thống điện tử làm xe tăng ga đột ngột.

Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ cũng đang điều tra vụ hãng Toyota thu hồi xe bị lỗi chân ga. Bộ Giao thông Mỹ và hãng Toyota sẽ phải ra điều trần trước ủy ban trong tháng này.

Ngày 1-2, hãng Toyota thông báo đã tìm ra giải pháp khắc phục chân ga bị dính và sẽ bắt đầu sửa chữa số xe đã thu hồi trong tuần này, đồng thời khẳng định quyết định thu hồi xe của Toyota là tự nguyện chứ không hề chịu áp lực từ phía Mỹ.

Trong tháng 1, doanh số bán ra của Toyota giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất kể từ đầu năm 1999. Trong khi Toyota bị nội công, ngoại kích, doanh số bán ra của nhiều hãng khác tăng đáng kể: Ford (Mỹ) 24%, General Motors (Mỹ) 15%, Chrysler (Mỹ) 8%, Hyundai (Hàn Quốc) 24%.

Ngày 21-1, hãng Totoya thông báo thu hồi 2,3 triệu xe bị lỗi chân ga ở Mỹ. Ngày 29-1, Toyota tiếp tục thông báo thu hồi 1,8 triệu xe ở châu Âu. Đến ngày 2-2, Toyota phát lệnh thu hồi 180.000 xe ở Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh (nhập khẩu từ Mỹ). Ngày 3-2, hãng Honda (Nhật) thông báo thu hồi 3.240 xe City các đời 2007, 2008 ở Indonesia vì dễ phát cháy do hệ thống điều khiển cửa điện bị lỗi. Trước đó, Honda đã thu hồi 646.000 xe Fit đời 2007, 2008 trên toàn cầu (riêng thị trường Mỹ là 140.000 chiếc) cũng vì lỗi trên.

ĐĂNG KHOA (Theo AFP, Washington Post, ABC News)