TQ lo ngại ông Trump ‘giữ lời hứa’ về Triều Tiên

Không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định cho phóng 59 quả tên lửa Tomahawk nhắm vào sân bay quân sự Shayrat của chính phủ Syria, Hạm đội 3 hải quân Mỹ đã cho điều động Nhóm tàu tấn công gồm tàu sân bay USS Carl Vinson đến vùng biển gần Triều Tiên. Động thái này đã khiến Bắc Kinh đứng ngồi không yên, lo ngại ông Trump sẵn sàng “giữ lời hứa” đơn phương trừng phạt Triều Tiên mà không cần Trung Quốc (TQ).

Đứng ngồi không yên

Ngày 12-4, ngay sau khi ông Trump đăng đàn cảnh báo trên Twitter rằng “Triều Tiên đang tự tìm rắc rối” và nếu TQ không đồng ý giúp giải quyết Triều Tiên thì “Mỹ sẽ tự giải quyết vấn đề”, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ.

Đài truyền hình nhà nước TQ (CCTV) cho hay Chủ tịch Tập đã nhấn mạnh với ông Trump rằng Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên để bảo đảm hòa bình và ổn định tại khu vực, đồng thời kêu gọi các biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng. Cũng theo CCTV, ông Tập khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng liên lạc với Washington về vấn đề này.

Liên tiếp trong những ngày qua, Bắc Kinh đã có nhiều động thái tăng cường sức ép lên chính phủ Bình Nhưỡng, một thái độ nghiêm túc đến bất ngờ nếu so sánh với những lần TQ giơ cao đánh khẽ trong thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong ngày 11-4, hàng chục tàu chở than đá của Triều Tiên đã phải mang hàng quay đầu trở về do phía TQ nhất quyết từ chối tiếp nhận, thực hiện nghiêm chỉnh quyết định trừng phạt ngày 27-4 cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên đến hết năm 2017. Từ ngày 7-4, cùng thời điểm Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đang được ông Trump đón tiếp ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago và sau khi Mỹ không kích Syria, hải quan TQ đã lập tức ra lệnh yêu cầu trả than đá về Triều Tiên.

Không những thế, ngay sau khi ông Tập vừa rời khỏi nước Mỹ, đặc phái viên hạt nhân TQ Vũ Đại Vĩ đã tức tốc đến Hàn Quốc hội đàm, đạt được cam kết song phương sẽ trừng phạt nặng Triều Tiên nếu nước này tiếp tục thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo tầm xa. Rõ ràng Bắc Kinh đang muốn Washington thấy mình không hề giậm chân tại chỗ.



Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại Florida ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Ông Trump chính là nguyên nhân?

Dường như thái độ cứng rắn và tính chất khó đoán trước hành động của ông Trump đang khiến TQ ráo riết tăng sức ép lên Triều Tiên. Ngày 12-4, tờ Thời Báo Hoàn Cầu đã đăng bài nhận định: “Không những Washington đang đầy sự tự tin và kiêu hãnh theo sau cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Syria mà ông Trump cũng đang được xem là người đàn ông sẵn sàng thực hiện lời hứa của mình”. Tờ báo cũng cảnh cáo Triều Tiên nên dừng bất kỳ kế hoạch thử hạt nhân hay phóng tên lửa nào “vì an ninh của chính mình”.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) nhận định ông Tập hiểu rất rõ nếu Mỹ mở một đợt tấn công vào Triều Tiên, chắc chắn Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại phản công nhắm vào Hàn Quốc, Nhật Bản và quân đội Mỹ. Viễn cảnh này sẽ khiến khu vực rơi vào hỗn loạn và khiến hàng triệu người chết. Và khi nỗi sợ chiến tranh đang ở ngay trước thềm cửa, Bắc Kinh không còn cách nào khác ngoài từ bỏ thái độ “trung lập” của mình.