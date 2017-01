Trả 64 triệu USD cho 20.000 phụ nữ nâng ngực bị lỗi

Theo BBC, TUV dính bê bối trên do có sự mập mờ trong thẩm định chất lượng silicon nâng ngực của hãng Poly Implant Prothese (PIP), một công ty của Pháp. Vào năm 2010, PIP đã thực hiện các ca cấy ghép silicon công nghiệp. Tổ chức quốc tế TUV Rheinland cũng là một trong số các tổ chức xác nhận sản phẩm này an toàn với người sử dụng. TÜV Rheinland là tổ chức quốc tế chứng nhận độc lập kiểm soát về kỹ thuật, an toàn, có trụ sở chính tại Đức.



Silicon của PIP gây hại cho người sử dụng



PIP đã xuất khẩu được 80% tổng số silicon của công ty này trước khi bê bối bị phanh phui. Tòa án thương mai Toulon, miền Nam nước Pháp cho biết, TUV Rheinland phải bồi thường 3.000 euro cho mỗi nguyên đơn. Được biết,có 20.000 phụ nữ gặp vấn đề sau khi thực hiện nâng ngực bằng silicon của PIP và họ đã nộp đơn tố cáo.

Silicon nâng ngực của PIP có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu miếng nâng ấy bị vỡ và phun ra ngoài. Một báo cáo ở Anh hồi năm 2012 cho biết, khi dùng silicon của PIP để nâng ngực thì tỉ lệ miếng silicon bị vỡ cao gấp đôi so với các loại silicon khác.

Bê bối này có thể ảnh hưởng đến 300.000 phụ nữ đã và đang sử dụng sản phẩm silicon này ở 65 quốc gia, bao gồm cả Pháp, Anh, Đức, Venezuela và Brazil.