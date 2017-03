Tranh chấp biển đảo tác động kinh tế toàn cầu

Cầu nguyện cho hòa bình ở bãi cạn Scarborough 12 giờ trưa 21-8 (giờ địa phương), trước nhà thờ St Patrick ở New York (Mỹ), Tổng lãnh sự Philippines tại New York Mario de Leon cùng các giáo dân đã cầu nguyện kêu gọi giải pháp hòa bình ở bãi cạn Scarborough và yêu cầu Trung Quốc rút khỏi bãi cạn. Báo Manila Standard Today (Philippines) cho biết Hội Người Philippines tại Mỹ vì quản lý hiệu quả ở New York đã tổ chức chiến dịch lấy ngày 21-8 làm Ngày toàn cầu cầu nguyện cho công lý và hòa bình ở bãi cạn Scarborough. Sự kiện này đã thu hút 13.000 người ở 175 địa điểm trên thế giới và kiều dân Philippines tại hơn 300 địa phương tham gia. Tại Philippines, khoảng 500 nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và các tổ chức xã hội tham gia sự kiện tại quận Makati thuộc thủ đô Manila. Tổ chức nêu trên còn kêu gọi kiều dân Philippines ở Mỹ không mua bất cứ hàng hóa gì của Trung Quốc. DUY KHANG