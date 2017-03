Tranh luận lần 2: Bà Clinton thắng ông Trump

Sputnik đưa tin theo kết quả thăm dò của kênh CNN và hãng ORC ngày 10-10, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành phần thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tranh luận thứ hai, theo tỉ lệ lần lượt là 57% và 34%.

Nghiên cứu cũng cho thấy 39% người xem tin rằng phần thể hiện trong buổi tranh luận lần này của cựu ngoại trưởng Mỹ tốt hơn so với mong chờ của họ. Trong khi đó, với câu hỏi về phát biểu của tỉ phú New York, 63% trả lời rằng ông Trump đã nói hay hơn so với sự kỳ vọng của họ. Trong khi 21% nhận định là kém hơn, còn 15% cho rằng ông Trump vẫn phát ngôn như trước.



Bà Hillary Clinton (phải) được cho là giành phần thắng trước ông Trump trong cuộc tranh luận lần hai diễn ra vào sáng 10-10 (giờ VN). Ảnh: Mirror

Ở cuộc “đấu khẩu” đầu tiên diễn ra hôm 28-9 (giờ Mỹ), một cuộc thăm dò tương tự do CNN/ORC thực hiện cũng cho thấy bà Clinton là người chiến thắng khi nhận được 62% ủng hộ, trong khi ông Trump chỉ nhận 27% sự ủng hộ.



Tối 9-10 (giờ Mỹ, sáng 10-10 giờ Việt Nam), hai ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton và Cộng hòa Donald Trump tranh luận trực tiếp lần hai. Địa điểm diễn ra tranh luận là ĐH Washington. Người điều phối tranh luận là hai nhà báo Anderson Cooper của hãng CNN và Martha Raddatz của hãng ABC.

Cả hai ứng viên tranh luận nhiều vấn đề như Hồi giáo, Syria, chính sách bảo hiểm, đồng thời cũng “bới móc” lại những bê bối trong quá khứ để công kích lẫn nhau.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chính thức sẽ diến ra vào ngày 8-11 tới.