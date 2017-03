Trẻ em Syria phải ăn thức ăn dành cho vật nuôi

Ngày 9-3, tổ chức phi chính phủ Save the Children (Anh) đã công bố báo cáo ghi nhận như trên. AFP đưa tin báo cáo nhận định các trẻ em này bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài và quân nổi dậy Syria đã xem bao vây như một công cụ chiến tranh.

Báo cáo dẫn lời kể của BS Nizar cho biết ở phía đông thủ đô Damascus, ông đã tận mắt nhìn thấy trẻ em chết do suy dinh dưỡng hay thiếu thuốc men. Ông Hassan ở Deir ez-Zor nói: “Khi chúng tôi không có thức ăn, chúng tôi phải ăn cỏ. Tôi phải nói dối với các con rằng cỏ ăn được nhưng điều đó không lừa được ai. Cỏ làm sao ăn được!”.





Theo số liệu của Cao ủy Nhân quyền LHQ, hơn 450.000 người đang bị bao vây ở Syria. Người phát ngôn Chương trình Lương thực Thế giới cho biết từ giữa tháng 2 đến nay chỉ mới có 150.000 người nhận được cứu trợ.

Trong khi đó, ngày 8-3 (giờ địa phương), phát biểu tại cuộc điều trần trước Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ, tướng Lloyd Austin đặc trách bộ tư lệnh miền Trung (Trung Đông và Trung Á) nhận định tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng co cụm tại Iraq và Syria nhưng đã mở rộng hoạt động ở nhiều vùng tại châu Phi, châu Á. Trong đó đặc biệt là Ai Cập, Afghanistan, Pakistan, Yemen, Libya, Tây Phi và ngay cả Thái Bình Dương. Ông nhận định hoạt động của IS có nguy cơ khởi phát chiến tranh khu vực quy mô.