Trệch quai hàm chỉ vì ăn bánh

Trong lúc ngồi ăn tại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất nước Anh “Kids in America”, chị Nicola Peate (25 tuổi) không may bị trệch quai hàm do há to miệng để ăn chiếc bánh hăm-bơ-gơ 3 tầng.

Nicola mắc phải một hội chứng y học có tên là “Ehlers-Danlos”, khiến các khớp xương của cô rất yếu, không ổn định và có nguy cơ bị lệch rất cao.

Chia sẻ với hãng tin AP, Nicola nói: “Tôi đã thử ăn chiếc bánh bằng dao và nĩa nhưng không được, do đó tôi đưa bánh trực tiếp lên miệng để ăn nhưng tôi không thể nào há miệng rộng được”.

“Lúc đầu tôi có cảm giác như bị chuột rút ở lưỡi, sau đó bắt đầu cảm thấy đau ở tai và đầu. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi cảm thấy một nửa phần đầu rất đau, lúc đó khi khám mới biết bị trệch quai hàm”, Nicola cho biết thêm.

Sau tai nạn hi hữu đó, Nicola đã đến bệnh viện Đại học Hoàng gia Liverpool để điều trị. Tại đây, Nicola được các bác sĩ khám và định vị lại hàm răng cho cô.

Theo Đình Huế (Dân trí / Orange)