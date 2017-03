Triều Tiên bất ngờ thay phó đại sứ tại Liên Hiệp Quốc

Theo hãng tin Yonhap, hồi đầu tháng này, Triều Tiên đã bổ nhiệm ông Kim In-ryong làm phó đại sứ của nước này tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), thay cho ông An Myong-hun.

“Việc thay thế này là bất thường bởi nhiệm kỳ của ông An ít hơn hai năm so với nhiệm kỳ trung bình 4-5 năm của người tiền nhiệm”, hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin tại LHQ nói.



Đại sứ quán Triều Tiên ở London, Anh. Ảnh: Standard

Ông An giữ chức phó đại sứ Triều Tiên tại LHQ từ tháng 12-2014. Việc bổ nhiệm ông Kim In-ryong thay cho ông An Myong-hun lần đầu được xác nhận vào ngày 7-11, khi ông Kim có bài diễn thuyết về việc cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ tại phiên họp toàn thể của LHQ.

Lúc đó, ông Kim đã chỉ trích lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế áp lên Triều Triên. Ông còn cảnh báo một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên bất cứ lúc nào.

Tân phó đại sứ Triều Tiên tại LHQ cũng tham dự một cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi nghị quyết nhân quyền Triều Tiên lần thứ 12 được Ủy ban thứ ba LHQ thông qua.



Đại hội đồng LHQ ở New York hôm 15-11 yêu cầu tham chiếu vấn đề giới lãnh đạo Trều Tiên xâm phạm nhân quyền lên Tòa án Hình sự quốc tế. Tuy nhiên, ông Kim cho hay Bình Nhưỡng “kiên quyết bác bỏ” nghị quyết, khẳng định rằng nghị quyết “mang động cơ chính trị nhằm phỉ báng và loại bỏ Triều Tiên và nghị quyết còn dựa trên những thông tin giả dối và bịa đặt”.