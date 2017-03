Triều Tiên bị cáo buộc làm giả tiền Trung Quốc

Triều Tiên đang triển khai “ba vũ khí chết người” và một trong số đó là tiền giả, Đài truyền hình Phượng Hoàng của Hong Kong loan tin.

Đài Phượng Hoàng cho biết ngoài tiền giả, Bình Nhưỡng cũng đang sử dụng các vũ khí bất hợp pháp khác gồm buôn bán vũ khí, ma túy trái phép nhằm kiếm tiền ở Nga và Nhật Bản.

Đài này tung ra thông tin Triều Tiên đang in nhân dân tệ giả và khẳng định Bình Nhưỡng sở hữu công nghệ in tiền giả “đẳng cấp thế giới”. Không chỉ in được nhân dân tệ giả mà còn có thể in cả USD và yen Nhật.



Triều Tiên bị tố in giả tiền nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh: UPI

Trước đó, Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 28-3 đưa tin nhiều tờ tiền giả bị tịch thu ở TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã được xác định là có nguồn gốc từ Triều Tiên. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng phát hiện tiền giả loại 100 nhân dân tệ lưu hành ở TP Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang từ tháng 11-2015. Nhiều chuyên gia nhận định đó là tiền có nguồn gốc từ Triều Tiên, theo hãng tin UPI hôm 6-4.



Ông Lu Chao, Giám đốc Viện Nghiên cứu Biên giới thuộc Học viện Khoa học xã hội Liêu Ninh (Trung Quốc), nói rằng Triều Tiên đã nhiều lần làm tiền giả, thậm chí cũng đã có bằng chứng cho thấy Triều Tiên in USD giả.

Theo ông Lu Triều Tiên, đã có một quyết định mạo hiểm khi làm giả tờ nhân dân tệ kiểu mới của Trung Quốc. Và điều này phản ánh được những khó khăn mà nước này đang gặp phải sau lệnh trừng phạt gần đây của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Tiền giả từ Triều Tiên được cho “chạy” qua Trung Quốc thông qua du lịch và buôn bán xuyên biên giới.

Trung Quốc trước giờ là đồng minh quan trọng nhất của Triều Tiên nhưng mối quan hệ này đang lung lay sau khi Trung Quốc ủng hộ lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên vì chương trình hạt nhân mà Bình Nhưỡng theo đuổi.