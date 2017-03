‘Triều Tiên đang tập dượt cho chiến tranh hạt nhân’

Sáng 6-3, Triều Tiên phóng bốn tên lửa, bay được khoảng 1.000 km thì rơi xuống biển Nhật Bản. Động thái này cùng các hoạt động thử tên lửa trước đó của Bình Nhưỡng chứng minh các cảnh báo của ông Thae Yong-ho, cựu Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu năm 2016, ngày một đúng: Triều Tiên đang thực hiện những bước đi cuối cùng để trang bị vũ khí hạt nhân cho các đơn vị tên lửa của nước này.

Trước đây, Triều Tiên tiến hành thử tất cả tên lửa No-dong ở địa điểm thử nghiệm quân sự gần một ngôi làng cùng tên. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, Triều Tiên đã bắt đầu phóng các tên lửa Scud và No-dong tại nhiều địa điểm khác nhau trên cả nước. Theo Foreign Policy, đây không còn là các vụ “kiểm tra, thử nghiệm” mà chính là các cuộc tập trận quân sự. Triều Tiên biết rõ các tên lửa này vẫn hoạt động bình thường mà không có bất kỳ trục trặc gì. Những gì ẩn sau bức bình phong này chính là các đơn vị quân đội Triều Tiên đang tập dượt để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.



Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng hồi năm 2013. Ảnh: AP

Nên nhớ rằng Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất lịch sử mang tên Đại bàng non. Theo Foreign Policy, Đại bàng non là cuộc tập dượt cho kế hoạch chiến tranh Mỹ-Hàn OPLAN 5015 nhằm tấn công phủ đầu Triều Tiên. Bình Nhưỡng luôn cho rằng hoạt động tập trận này là một cuộc thao dượt để xâm lược Triều Tiên. Do đó, những gì mà Triều Tiên đang làm đơn giản là để đối kháng cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc.

Forein Policy nhận định bản chất của việc dùng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ là “đẩy lùi xâm lược” khi bị dồn vào đường cùng. Các nhân vật cấp cao bỏ trốn khỏi Triều Tiên từng cho biết giới lãnh đạo Triều Tiên hy vọng bằng việc giáng một đòn gây thương vong và phá hủy hàng loạt trong những ngày đầu của cuộc chiến, Bình Nhưỡng sẽ có thể buộc Mỹ và Hàn Quốc rút lui, dừng ngay cuộc xâm lược.