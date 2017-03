Triều Tiên gọi vụ tấn công đại sứ Mỹ là 'nhát dao công lý'

Vụ tấn công này cũng làm dấy lên những câu hỏi về an ninh của một thành phố vốn được xem là cực kỳ an toàn, mặc dù có những đe dọa chiến tranh thường xuyên từ Bình Nhưỡng.



Theo bệnh viện Severance, Đại sứ Lippert đang hồi phục tốt nhưng vẫn còn kêu đau vì vết thương trên cổ tay trái và ngón tay mà những bác sĩ đã nối lại dây thần kinh. Bác sĩ sẽ cắt chỉ vết thương được khâu bởi 80 mũi trên mặt Lippert vào ngày 9 hoặc 10-3. Ông dự kiến sẽ ra viện vào ngày 10 hoặc 11. Viên chức bệnh viện cho biết, ông có thể sẽ gặp vấn đề về cảm giác ở bàn tay trái trong vài tháng.



Đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc Mark Lippert sau cuộc tấn công vào ngày 5-3. (AP/Yonhap)

Cảnhh sát đang lục soát các văn phòng của nghi phạm Kim Ki-jong, 55 tuổi, tìm những tài liệu và tập tin máy tính để điều tra cách thức cuộc tấn công được lên kế hoạch và có kẻ khác liên quan hay không. Cảnh sát dự định sẽ sớm yêu cầu lệnh bắt giữ chính thức với Kim, và những tội danh dự kiến bao gồm mưu sát, tấn công phái viên ngoại quốc, phá rối và vi phạm một luật gây tranh cãi của Hàn Quốc chính là ca tụng hay hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên.

Cảnh sát đang điều tra những chuyến đi trước của Kim tới Triều Tiên – khoảng 7 lần từ 1999 tới 2007. Kim đã dự định dựng bàn thờ tưởng niệm cho cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il sau khi ông qua đời vào tháng 12-2011.

Kim có lịch sử chống Mỹ đã lâu. Ông ta nói với cảnh sát rằng vụ tấn công lần này nhắm phản đối cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Han Quốc bắt đầu từ ngày 2-3, với những bài tập nhắm vào cuộc tấn công giả định của Triều Tiên. Kim cho rằng những cuộc tập trận mà Mỹ và Hàn cho rằng chỉ để phòng vệ, đã hủy hoại các nỗ lực cho sự hòa giải 2 miền Triều Tiên.



Bài báo về cuộc tấn công đại sứ Mỹ trên trang nhất một tờ báo Hàn Quốc vào ngày 6-3. (AP)

Trong khi hầu hết người Hàn Quốc tán thành sự hiện diện của Mỹ, Mỹ lại làm một số người cánh tả tức giận vì vai trò của nước này trong lịch sử hiện đại đầy biến động của Hàn Quốc.

Mỹ đã ủng hộ Nam Hàn trong cuộc chiến 1950-53 chống lại Bắc Hàn, và vẫn còn 28.500 quân Mỹ ở lại. Những người chống Mỹ cho rằng những cuộc tập trận thường niên là trở ngại chính cho việc thống nhất Triều Tiên.

Theo cảnh sát và nhân chứng, Kim đã hét “Nam Bắc Hàn nên được thống nhất!” khi ông ta đâm Lippert bằng con dao dài 25cm.

Kim “có tiếng” là kẻ chống đối sẵn sàng dùng bạo lực để nêu bật “lý tưởng” của mình.

Các đại sứ Mỹ có nhóm an ninh đặc vụ bảo vệ riêng, nhưng quy mô phụ thuộc rất nhiều vào mức độ nguy hiểm của nơi ở. Seoul được xem là một địa điểm an toàn, mặc dù nó nằm khá gần biên giới Triều Tiên. Không rõ Lippert được bao nhiêu cảnh vệ hộ tống, nhưng số lượng hẳn ít hơn so với những đại sứ ở Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên một đại sứ nước ngoài ở Hàn Quốc bị thương trong một cuộc tấn công bạo lực.

Tuy nhiên, một đại sứ Nhật Bản suýt bị thương vào năm 2010 khi Kim ném một miếng gạch về phía ông. Kim phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật với những hòn đảo nhỏ Hàn Quốc đang chiếm đóng, đã đánh thư ký của viên đại sứ, và bị 3 năm tù treo vì cuộc tấn công này.

Báo chí Triều Tiên vui mừng cho rằng “những nhát dao công lý” của Kim là “sự trừng phạt xứng đáng cho kẻ cuồng chiến Hoa Kỳ”, và phản ánh sự chống đối của người Hàn Quốc với Mỹ đang đưa bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh vì cuộc tập trận.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong cuộc gặp các lãnh đạo khu vực ở Saudi Arabia, nói rằng Mỹ “sẽ không bao giờ bị đe dọa hoặc bị cản trở bởi những mối đe dọa hoặc bất cứ ai làm hại bất kỳ nhà ngoại giao nào của Mỹ.”