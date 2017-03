Triều Tiên ‘khoe’ máy in 3D có thể ‘đúc’ xương người

Theo Sputnik, công nghệ in 3D đã đạt được nhiều bước tiến trong những năm gần đây. Không nằm ngoài xu thế đó, Triều Tiên mới đây đã giới thiệu một máy in với công nghệ in 3D có thể tạo ra xương người phục vụ cho phẫu thuật thẩm mỹ và nha khoa.

“Với công nghệ mới này, chúng tôi có thể sử dụng máy in để đúc nhiều loại xương khác nhau thông qua một bản thiết kế bề mặt chi tiết” - TS Hwang Seong-hyeok nói với kênh truyền hình KCTV (Triều Tiên).

Những thước phim phóng sự trên KCTV cho thấy các bác sĩ sử dụng loại máy in 3D này để chế tạo một phần xương hàm dưới.



Máy in 3D. Ảnh: SPUTNIK

Báo Guardian cho hay phóng sự cũng chiếu hình ảnh của hai tài liệu gồm một bản chứng nhận đánh giá từ triển lãm sản phẩm trí tuệ và một bằng sáng chế. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đã có ai nhìn thấy máy in này ngoài người Triều Tiên hay chưa.



“Việc sản xuất xương nhân tạo từ các nguyên liệu có khả năng thích ứng về mặt sinh học để phù hợp với từng đặc tính của từng bệnh nhân sẽ trở thành tiêu chuẩn vàng đối với ngành y học chỉnh hình trong tương lai gần” - nhà khoa học Ekaterina Shishatskaya thuộc ĐH Liên bang Siberia ở Nga nhận định.

Trước đó, các bác sĩ Hà Lan là những người đầu tiên ứng dụng công nghệ in 3D vào y học. Họ đã cấy ghép một hộp sọ được in 3D cho một bệnh nhân vào năm 2014. Trong khi đó, ở Sudan, các máy in cũng đã được sử dụng để chế tạo xương cho các trẻ em bị thương trong chiến tranh.

Tuy nhiên, nhiều người đang hoài nghi về công nghệ sản xuất xương bằng máy in 3D của Bình Nhưỡng. Ngay cả Hàn Quốc, một trong những trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới, vẫn còn đang nghiên cứu cách sử dụng công nghệ in 3D trong lĩnh vực y học.

Ngoài y học, đã có một số nước sử dụng công nghệ in 3D trong một số lĩnh vực khác. Hồi đầu tháng này, máy bay “Chim ưng biển” V-22 Osprey của hải quân Mỹ được trang bị động cơ in từ công nghệ 3D đã thực hiện màn trình diễn cất cánh thẳng đứng. Vào tháng 7, một nhà thầu quốc phòng Nga đã công bố một máy bay không người lái được in từ công nghệ 3D. Một nhà hàng ở London (Anh) cũng đã bắt đầu phục vụ các món ăn được in từ công nghệ 3D.