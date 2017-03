Triều Tiên khoe vụ thử tên lửa thành công

Theo yêu cầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã họp khẩn trong ngày 24-8 (giờ địa phương). Sau cuộc họp kín trong hai tiếng, Hội đồng Bảo an LHQ thông báo tố cáo vụ bắn thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Cho dù đây không phải là nghị quyết hay thông cáo chủ tịch, văn bản này cũng bày tỏ thái độ đồng tình của 15 nước Hội đồng Bảo an LHQ. Trước cuộc họp, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố Bình Nhưỡng đã xem thường đề nghị phải thay đổi thái độ của cộng đồng quốc tế và điều này rất đáng quan tâm. ___________________________________ Tập trung phát triển vũ khí hạt nhân và các phương tiện vận tải trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng để chuẩn bị cho chiến tranh tổng lực hoặc chiến tranh hạt nhân chống lại đế quốc Mỹ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên KIM JONG-UN ___________________________________ Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp bằng cách hợp tác với Trung Quốc để liên tục duy trì sức ép với Triều Tiên. Người phát ngôn Nhà Trắng

JOSH EARNEST