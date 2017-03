Triều Tiên thay bộ trưởng ngành than sau vụ Jang Song-thaek

Bình Nhưỡng hôm nay công bố danh tính tân bộ trưởng Công nghệp Than sau vụ ông Jang Song-thaek bị xử tử mà lý do được cho là vì tranh giành nguồn lợi kinh tế từ xuất khẩu than.



Jang Song-thaek tại phiên tòa quân sự đặc biệt hôm 12/12, trong biến động chính trị lớn nhất Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền. Ảnh: Yonhap Trong bài viết về lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổ hợp khai thác than Pukchang đăng hôm nay, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA giới thiệu ông Mun Myong-hak là bộ trưởng Công nghiệp Than của nước này. Lần cuối cùng bộ trưởng ngành than của Bình Nhưỡng xuất hiện trên truyền thông nhà nước là vào năm 2013, khi đó ông Rim Nam-su vẫn giữ chức bộ trưởng. AFP cho hay hiện không có thông tin về số phận của ông Rim. Tháng trước, ông Nam Jae-joon, giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc, phủ nhận lý do xử tử Jang mà Bình Nhưỡng công bố là Jang âm mưu đảo chính lật đổ Kim Jong-un. Ông Nam cho rằng nguyên nhân chính là bởi Jang và phe nhóm của mình đoạt quyền khống chế lĩnh vực xuất khẩu của Triều Tiên, đặc biệt là ngành than, gây ra sự bất mãn lớn trong giới cầm quyền. Trong một chương trình phát hôm 2/1, kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên cũng giới thiệu ông Kim Young-gwang chức danh bộ trưởng Công nghiệp Khoáng sản, thay thế ông Han Hyo-young. Lần cuối cùng ông Han xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên là tháng 6/2013. Trong buổi phỏng vấn hồi tháng trước với tờ Choson Sinbo, tờ báo thân Triều Tiên tại Nhật, ông Kim Jong-ha, tân tổng thư ký nội các Triều Tiên, cho biết nước này sẽ có những biện pháp để sản xuất độc lập và gia công than đá cũng như các tài nguyên thiên nhiên khác, thay vì xuất khẩu như trước đây. Bắc Kinh là bạn hàng lớn nhất của Bình Nhưỡng và Jang Song-thaek được cho là người có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Trung Quốc. "Đây có lẽ là một phần kế hoạch cải tổ chính phủ có liên quan đến vụ thanh trừng Jang Song-thaek", ông Chang Yong-seok, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất, Đại học Quốc gia Seoul, nhận định. Ông Chang nói những biến đổi quan trọng hơn tại Ủy ban Quốc phòng có thể sẽ diễn ra vào tháng 4, khi Quốc hội Triều Tiên nhóm họp. Trước khi bị xử tử, Jang Song-thaek từng là phó chủ tịch của ủy ban đầy quyền lực này. Theo Đức Dương (VNE)