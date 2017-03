Tripoli thất thủ, Gaddafi thề sống mái

Ngày 24-8, Anh, Pháp và Mỹ đã vận động Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết mới cho phép giải tỏa tài sản của chính phủ Libya bị phong tỏa ở nước ngoài (trị giá khoảng 100 tỉ USD) để cấp cho phe nổi dậy. Cùng ngày, trong hội nghị tài trợ cho Libya tại Doha (Qatar), Hội đồng Dân tộc quá độ đề nghị giải ngân 2,5 tỉ USD ban đầu. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin đêm 23-8, nhà riêng của đại sứ Hàn Quốc tại Libya đã bị khoảng 30 phần tử có vũ trang xâm nhập và cướp bóc. Không có ai bị thương. Hầu hết nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc đều đã sơ tán. Chỉ còn hai, ba nhân viên người địa phương ở lại trông coi nhà đại sứ. Ngày 24-8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ cân nhắc việc thiết lập quan hệ với chính quyền phe nổi dậy nếu họ có quyền lực thực sự và có khả năng thống nhất Libya. Ông nói: “Có hai thế lực đang cai quản ở đất nước này và mặc dù phe nổi dậy đã thành công ở Tripoli nhưng ông Gaddafi và các lực lượng trung thành của ông vẫn còn ảnh hưởng và tiềm lực quân sự”. Sáu tháng chiến sự Libya 15-2: Nổi dậy ở nhiều thành phố lớn và thủ đô Tripoli đòi nhà lãnh đạo Gaddafi ra đi sau 42 năm cầm quyền. Cảnh sát trấn áp. 22-2: Liên đoàn Ả Rập quyết định không cho Libya dự họp. Xung đột gia tăng giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy. Nhiều nước sơ tán công dân. 26-2: Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết trừng phạt Libya (cấm vận vũ khí, cấm đi lại, phong tỏa tài sản). 1-3: Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết ngưng tư cách thành viên của Libya ở Hội đồng Nhân quyền LHQ. 17-3: Hội đồng Bảo an ra nghị quyết lập vùng cấm bay. 19-3: Chiến dịch Bình minh Odyssey bắt đầu. Máy bay Pháp, Anh, Mỹ không kích Libya. 29-3: Thành lập Nhóm tiếp xúc vì Libya gồm 20 nước. 10-4: Ông Gaddafi chấp nhận lộ trình chấm dứt nội chiến do bốn nước châu Phi đề nghị. 27-6: Tòa án hình sự quốc tế ra lệnh bắt giữ ông Gaddafi và con trai Saif al-Islam. 21-8: Phe nổi dậy tấn công thủ đô Tripoli. 23-8: Phe nổi dậy chiếm căn cứ Bab al-Aziziya. Tripoli xem như thất thủ. THIÊN ÂN