Trời nóng kỷ lục là do con người

Kết luận trên được nêu trong báo cáo của Cơ quan Hải dương học và Khí quyển Mỹ công bố ngày 5-11 (giờ địa phương).

Cơ quan trên đã phân tích 28 hiện tượng thời tiết bất thường năm 2014 như lốc xoáy ở Thái Bình Dương, khô hạn ở đông châu Phi, nắng nóng ở Úc, châu Á và Nam Mỹ. Các nhà khoa học không tìm thấy tác động của biến đổi khí hậu đối với tám trường hợp (bão tuyết mùa đông ở Bắc Mỹ, khô hạn ở Trung Đông…). Ngược lại, lốc xoáy ở Hawaii, ngập lụt ở Canada hay nóng kỷ lục ở Trung Quốc phát sinh do hoạt động con người làm khí hậu biến đổi.





Nắng nóng ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Đây là năm thứ tư cơ quan nêu trên công bố báo cáo. Báo cáo do 32 nhóm khoa học trên thế giới thực hiện. Báo cáo chứng minh các biến cố thời tiết như nắng nóng kỷ lục phát sinh do khí gây hiệu ứng nhà kính tăng từ hoạt động con người. Các hiện tượng khác cũng có liên quan nhưng với mức độ ít hơn. Báo cáo năm nay có phân tích các hiện tượng mới như cháy rừng, diện tích băng hà tăng ở biển Nam cực, cách thức sử dụng đất (có thể gây mưa to).

H.DUY