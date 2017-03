Trong 13 năm, IS đã giết hại 33.000 người

IS đã thực hiện hơn 4.900 vụ, cướp đi sinh mạng của 33.000 người (25% số người chết do các vụ khủng bố), làm 41.000 người bị thương và 11.000 người bị bắt làm con tin hoặc bị bắt cóc tống tiền. Đặc biệt trong hai năm 2014 và 2015, IS thực hiện trung bình 106 vụ/tháng, tăng 200% so với năm 2013.

Tạp chí Washington Free Baecon đưa tin các số liệu kể trên là công trình nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu chống khủng bố quốc gia (thuộc ĐH Maryland của Mỹ) vừa công bố hôm 12-8 (giờ địa phương).

IS chính thức xuất hiện vào năm 2013 nhưng các nhà nghiên cứu ghi nhận các mô hình tiền thân của IS đã bắt đầu tấn công khủng bố từ năm 2002. Ban đầu IS chỉ là một nhóm nhỏ do Abu Musab al-Zarqawi (người Jordan) cầm đầu. Vụ tấn công đầu tiên nhóm này nhận trách nhiệm là vụ sát hại nhà ngoại giao Mỹ Laurence Foley vào tháng 10-2002.

Kể từ đó nhóm này trải qua quá trình phát triển phức tạp bao gồm thay đổi tên gọi, thay đổi chóp bu lẫn lòng trung thành với các tổ chức khủng bố lớn khác. Các vụ tấn công của IS được thực hiện không chỉ bởi các phần tử IS mà còn bởi các cá nhân và tổ chức đã tuyên thệ trung thành với IS một cách chính thức hay phi chính thức.

Công trình nghiên cứu cũng nhấn mạnh từ năm 2013 đến 2015, phạm vi tấn công của IS đã mở rộng từ Trung Đông ra nước ngoài, bao gồm châu Âu và Mỹ. IS đã thành công trong công tác tuyển mộ chiến binh phương Tây thông qua mạng xã hội để thực hiện tấn công ở nước ngoài.

Hiện nay dù IS đang co cụm ở Iraq và Syria, nhiều chuyên gia nhận định IS sẽ vẫn kích động thực hiện tấn công ở Trung Đông và phương Tây. Trong báo cáo công bố hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá với khả năng sử dụng công nghệ và kêu gọi tấn công ở nước ngoài, IS vẫn là mối đe dọa khủng bố quy mô toàn cầu.