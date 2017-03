Trực thăng Nga rơi, 19 người chết

Trong một thông cáo ngày 22-10, Ủy ban Điều tra Nga cho biết chiếc trực thăng Mi-8 chở 22 người đã gặp tai nạn ở ngoại ô TP Novy Urengoy vào tối 21-10. Theo số liệu ban đầu, 19 người đã thiệt mạng tại hiện trường, ba người được cứu sống.

Chiếc trực thăng bị nạn khi đang bay từ TP Krasnoyarsk thuộc vùng Siberia tới TP Novy Urengoy thuộc khu tự trị Yamalo-Nenetsky.



Hiện trường tai nạn của trực thăng Mi-8. Ảnh: RT/TWITTER

Theo Bộ Khẩn cấp Nga, chiếc trực thăng đã rơi xuống vùng ngoại ô cách TP Novy Urengoy khoảng 80 km. Sương mù cản trở tầm nhìn gây khó khăn cho công tác tìm kiếm địa điểm xảy ra vụ tai nạn cũng như hoạt động cứu hộ. Các nhân viên cứu hộ đã cứu ba người và chuyển họ tới một bệnh viện ở TP Novy Urengoy.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, nguyên nhân tai nạn có thể do vi phạm quy định an toàn trong quá trình bay, hoặc trục trặc kỹ thuật, hoặc do điều kiện thời tiết xấu. Hiện cuộc điều tra đang được tiến hành theo hướng vi phạm quy định an toàn bay.

Năm ngoái, một vụ tai nạn trực thăng tương tự đã diễn ra tại ngoại ô thị trấn Igarka, phía tây Siberia, khiến 15 người thiệt mạng.