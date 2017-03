Trùm bất động sản Hong Kong tử vong do nút chai sâm-panh... bắn vào đầu

Tỷ phú Dingxiang Loeng, một doanh nhân Trung Quốc 49 tuổi cực kỳ nổi tiếng, vừa qua đời khi đang tiến hành tổ chức tiệc sinh nhật của mình tại khách sạn Shangri-La. Theo một vài nhân chứng trong số 217 khách mời chứng kiến thảm kịch này, vị tỷ phú đã bị nút chai đập mạnh vào đầu khi đang khui sâm-panh, khiến ông bị xuất huyết não và tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra chính tại bữa tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật lần thứ 50 của ông Loeng hôm 2/8 vừa qua, với khoảng 200 khách mời tham dự, trong đó có sự góp mặt của hầu hết các ngôi sao chính trị và kinh tế của Hong Kong.

Sau bài phát biểu ngắn, bữa tiệc chính thức khai màn với việc khui sâm-panh, thì chiếc nút chai bất ngờ bật mạnh vào đầu ông Loeng. Ban đầu, khi sự việc diễn ra, rất nhiều nhân chứng đã cười lớn và xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của chấn thương, nhưng đám đông nhanh chóng im bặt khi thấy ông Loeng bất tỉnh và các nhân viên y tế được gọi đến hiện trường.

Mặc dù đã nỗ lực cứu chữa, ông Loeng vẫn không qua khỏi và được xác nhận đã tử vong sau chưa đầy 20 phút nhập viện.

Nhiều khách mời cười lớn ban đầu khi chứng kiến sự việc đã bị sốc sau khi cái chết của ông Loeng được công bố.

Được Forbes xếp hạng thứ 51 trong danh sách tỷ phú giàu nhất Hong Kong, ông Loeng là một trùm bất động sản lập dị, giàu lên từ một số thương vụ mua bán trong những năm chuyển giao chủ quyền thuộc địa cũ của Anh (Hong Kong) cho Trung Quốc. Ngay cả khi có trong tay hơn 1 tỷ USD thì vị doanh nhân Hong Kong này vẫn luôn được biết đến nhiều hơn với những trò lố và các vấn đề pháp lý hơn là các hoạt động kinh doanh của mình.

Ông Loeng nổi tiếng với thói nghiện rượu, ma túy và các tật xấu khác, đã bị bắt giữ hơn 30 lần trong những năm qua do các hành vi như say rượu ở nơi công cộng, gây rối mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh, lái xe khi đang say rượu và tấn công người gác cửa khách sạn.

Theo cảnh sát, chai rượu sâm-panh gây ra cái chết của ông Loeng có thể là hàng giả của Trung Quốc, lời giải thích này có vẻ hợp lý hơn cho nồng độ cao quá mức của khí carbon dioxide chứa bên trong.

Các vấn đề về rượu giả đã trở thành một mối quan tâm lớn đối với chính quyền Trung Quốc trong vài năm trở lại đây, khi số lượng các loại rượu mạnh và rượu vang giả tăng cao. Nhiều chuyên gia ước tính rằng hơn 80% rượu ở hầu hết các thành phố Trung Quốc là đồ giả, những chai rượu kém chất lượng được dán mác giả được bán ra như rượu thật và thu về siêu lợi nhuận.

Các ông chủ và nhân viên khách sạn từ chối bình luận về sự việc hay các cáo buộc về tội bán rượu dởm.

Theo Trí Thức Trẻ/Worldnewsdailyreport