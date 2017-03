Trùm ma túy khét tiếng chuyển tù sát biên giới Mỹ

Theo The Guardian, trùm ma túy bị kết án Joaquin "El Chapo" Guzman, từng hai lần vượt ngục thành công đã được chuyển giao cho nhà tù nằm ở miền Bắc Mexico, gần biên giới Texas vào sớm 7-5.

Các luật sư của Guzman đã nộp đơn kháng cáo cho thân chủ đang bị đưa đến Mỹ. Các quan chức Mexico cho biết vụ việc có thể mất đến một năm để đạt được phán quyết cuối cùng. Không có sự chỉ định nào cho thấy việc chuyển tù là dấu hiệu vụ án sắp kết thúc.

Trùm ma túy Guzman được chuyển từ nhà giam an ninh tối đa Altiplano gần TP Mexico đến nhà tù ở Ciudad Juarez, tại El Paso gần biên giới Mỹ. Không rõ lý do cho việc chuyển tù.

Vị quan chức không được phép thảo Bộ Nội vụ cho biết động thái này là để tăng cường an ninh tại nhà tù Altiplano. Ủy ban An ninh Quốc gia Mexico cho biết việc chuyển giao là nằm trong khuôn khổ quy chế an ninh. Quy chế này đã chuyển giao hơn 7.400 tù nhân trên toàn quốc từ cuối tháng 9 đến nay.

José Refugio Rodriguez, một luật sư của Guzman xác nhận rằng ông đã được gửi đến nhà tù Cefereso số 9. Ông cho biết nhóm bảo vệ Guzman không được thông báo trước về thông tin này và một trong những luật sư của ông đang đến Juárez để gặp thân chủ của họ.



Ông Joaquin "El Chapo" Guzman đối mặt với báo chí khi đang bị hộ tống bởi các binh sĩ người Mexico vào tháng 1. Ảnh: AP

Nhà phân tích an ninh Mexico Alejandro Hope cho rằng chính sách này là chính đáng vì nhà tù ở Altiplano đang được nâng cấp. Nhưng các quan chức cũng lo ngại về khả năng vượt ngục một lần nữa của Guzman. "Nếu ông ta ở một nhà tù duy nhất quá lâu, trong một buồng giam duy nhất thì càng có nhiều cơ hội ông ta sẽ xây dựng lại các kế hoạch khác giúp ông ta trốn thoát" - Hope nói.



"Môi trường xung quanh khá mạo hiểm vì Guzman chắc chắn có rất nhiều người quen ở TP Ciudad Juarez. Vì vậy đây có vẻ như là một sự lựa chọn kỳ lạ" - ông Hope cho biết. "Có thể những lựa chọn thay thế khác không tốt bằng, bất kể mục đích của họ là gì".

Michael Vigil - cựu lãnh đạo các hoạt động quốc tế quản lý chống buôn bán ma túy của Mỹ cho biết Guzman bị chuyển đi vì lo ngại an ninh. Ông Vigil, người được các quan chức Mexico tóm tắt nội dung, không nói rõ các mối quan tâm hay tiết lộ liệu các quan chức Mexico có thông tin gì về âm mưu trốn thoát mới của Guzman hay không. Ông cũng không nêu tên các quan chức mà ông đề cập.

Guzman phải đối mặt với các cáo buộc từ bảy văn phòng công tố của Mỹ, bao gồm ở Chicago, New York, Miami và San Diego. Trùm Guzman lần đầu tiên vượt ngục tại một nhà tù ở Mexico vào năm 2001. Bị bắt giam vào năm 2014. Chỉ một năm sau đó, ông lại trốn thoát khỏi nhà tù Altiplano thông qua một đường hầm dài hàng dặm được đào từ sàn nhà của phòng tắm đứng trong buồng giam của ông.

Quân đội Mexico đã bắt ông ở miền Tây Mexico vào tháng 1, sau khi chạy trốn đến một ngôi nhà an toàn thông qua một ống cống thoát nước mưa. Ông được đem trở lại Altiplano, nơi các quan chức tăng cường chế độ an ninh của mình. Guzman được đặt dưới sự giám sát liên tục từ một camera trên trần nhà không có điểm mù. Các tầng của các buồng giam an ninh hàng đầu đã được tăng cường với các thanh kim loại và một lớp bê tông dày 40,64 cm.