Trump ca ngơi vụ thả siêu bom 10 tấn ‘rất thành công'

“Mọi người đều biết chính xác những gì đã xảy ra và những gì tôi làm là tôi cho phép quân đội của tôi. Chúng ta có một quân đội vĩ đại nhất trên thế giới và họ đã làm nhiệm vụ của họ theo lẽ thường. Vì vậy, chúng ta phải trao toàn quyền cho họ” – Tổng thống Trump phát biểu sau khi gặp phải những phản ứng đầu tiên đến từ Nhà Trắng hôm 13-4, theo CNBC.

Ông Trump nói rằng niềm tin của ông vào quân đội chính là “lý do tại sao họ lại thành công trong thời gian gần đây. Nếu các bạn nhìn vào những gì đã diễn ra trong tám tuần qua và nếu muốn so sánh với những gì thực sự diễn ra trong tám năm qua, các bạn sẽ thấy có một sự khác biệt rất lớn” – ông nói.



Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi vụ đánh bom ở Afghanistan rất thành công. Ảnh: NBC News

Lầu Năm Góc cho biết việc không quân Mỹ đã cho thả quả bom phi-hạt-nhân nặng 10 tấn nhắm vào một mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan là được “thiết kế để giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Afghanistan và Mỹ đang tiến hành các hoạt động trong khu vực, đồng thời tối đa hóa việc tiêu diệt các chiến binh và cơ sở vật chất của IS”.



Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho hay quả bom nhắm đến một hệ thống đường hầm hang động có quân IS đang trú ẩn. Ông Spicer giải thích các tay súng IS dùng những hệ thống hang động này để “di chuyển tự do”, vì vậy cần phá hủy không gian hoạt động này để đánh bại IS.

Lầu Năm Góc cũng thông báo đã “cẩn thận tránh mọi khả năng giết nhầm dân thường trong đợt không kích” và khẳng định sẽ “tiếp tục các chiến dịch tiêu diệt IS cho đến khi nhóm này bị hủy diệt ở Afghanistan”. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong đối với dân thường sau vụ đánh bom, diễn ra ở một vùng hẻo lánh của Afghanistan.