Trump cảnh báo bà Clinton gây ra Thế chiến 3

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 25-10 về chính sách đối ngoại, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng chính sách đối ngoại đối với Syria của đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ dẫn tới Thế chiến thứ ba, vì có nguy cơ xung đột với các lực lượng quân sự do Nga hậu thuẫn.

Theo vị tỉ phú New York, việc đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là ưu tiên cao hơn so với việc thuyết phục Tổng thống Syria Bashar Assad từ chức.

Ông Trump đưa ra nghi vấn rằng làm sao bà Clinton có thể thương lượng với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi đã chỉ trích ông ấy. Ông Trump đồng thời còn đổ lỗi cho Tổng thống Barack Obama vì đã làm xấu đi quan hệ với Philippines.



Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cảnh báo chính sách về Syria của đối thủ Hillary Clinton gây ra Thế chiến thứ ba. Ảnh: Reuters

Ông trùm bất động sản cũng “kêu ca” về sự thiếu đoàn kết trong đảng Cộng hòa sau khi ông ứng cử. Ông nói rằng ông sẽ dễ dàng thắng cử nếu các nhà lãnh đạo trong đảng ủng hộ mình.



“Nếu chúng ta có một đảng đoàn kết, chúng ta sẽ không thể thua trong cuộc bầu cử trước bà Hillary Clinton” - ông Trump nói.

Nói về vấn đề nội chiến ở Syria, ứng viên đảng Cộng hòa nói rằng bà Clinton có thể lôi Mỹ lâm vào một cuộc chiến tranh thế giới do quan điểm gây hấn hơn trong việc hướng tới giải quyết cuộc xung đột này.

Cựu ngoại trưởng Mỹ đã kêu gọi thành lập một vùng cấm bay và “vùng an toàn” trên mặt đất để bảo vệ những người không tham chiến. Một số nhà phân tích lo ngại rằng những vùng đó có thể khiến Mỹ vướng vào xung đột trực tiếp với các máy bay chiến đấu của Nga.

Ông Trump cho rằng: “Những gì chúng ta nên làm là tập trung vào IS. Chúng ta không nên tập trung vào Syria. Chúng ta rồi sẽ gây ra Chiến tranh thế giới thứ ba vì vấn đề Syria nếu nghe theo bà Hillary Clinton”.

Ông tiếp tục: “Chúng ta sẽ không chiến đấu với Syria nữa, mà lúc đó sẽ chiến đấu với cả Syria, Nga và Iran, đúng không? Nga là một quốc gia hạt nhân nhưng một đất nước có vũ khí hạt nhân mà đối đầu với các nước khác mới là điều đáng nói”.

Ứng viên đảng Cộng hòa cho rằng chính quyền Tổng thống Assad giờ đây đã mạnh hơn nhiều so với ba năm trước.

“Với tôi, chính quyền Assad là thứ yếu, IS quan trọng hơn” - ông Trump nhấn mạnh.

Với Nga, ông Trump lần nữa chỉ trích cách xử lý mối quan hệ Mỹ-Nga của bà Clinton khi bà còn làm ngoại trưởng. Vị tỉ phú cho rằng những lời phê phán nặng nề của bà đối với Tổng thống Putin sẽ khiến bà khó có thể quay lại đàm phán với ông Putin nếu bà đắc cử.

Ông Trump cũng chỉ trích Tổng thống Obama vì mối quan hệ đang xấu đi với Philippines. Ông cho rằng Tổng thống Obama “chỉ muốn tập trung vào sân golf của mình” thay vì tham gia cùng các lãnh đạo thế giới.

Ông Trump cho rằng những bình luận mang tính thù địch gần đây của Tổng thống Philippines Duterte cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với nước Mỹ.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện khi chỉ còn hai tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử chính thức vào 8-11. Trong các cuộc thăm dò dư luận, ông Trump đang bị đối thủ Hillary Clinton dẫn trước về tỉ lệ ủng hộ. Tuy nhiên, ông tiếp tục cho rằng “các phương tiện truyền thông đang bóp méo các cuộc thăm dò dư luận” và những người ủng hộ ông thất vọng với sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa.