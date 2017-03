Trump sẽ chọn 'bạn thân' của nước Nga làm ngoại trưởng?

Theo nữ phát ngôn viên ban quản lý chiến dịch của ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ mới đắc cử đã gặp mặt ông Rex Tillerson, Giám đốc điều hành 64 tuổi của Tập đoàn dầu khí khổng lồ Exxon Mobil, đến hai lần trong tuần qua. Các nguồn tin của NBC News, The New York Times và CNN cũng khẳng định tỉ phú dầu mỏ này là lựa chọn hàng đầu cảu Trump cho chiếc ghế ngoại trưởng Mỹ.



Jason Miller, phát ngôn viên của ban chuyển giao quyền lực tổng thống Mỹ, từ chối xác nhận mà cũng không phủ nhận các thông tin liên quan đến Tillerson. Đăng tải trên Twitter cá nhân, Miller nói: “Sẽ không có thêm thông báo nào về vị trí ngoại trưởng, ít nhất là đến tuần sau”.



Ông Rex Tillerson đã lãnh đạo Tập đoàn Exxon Mobil suốt gần 10 năm và gắn bó với tập đoàn này trong gần 41 năm qua.

Ông Rex Tillerson và hãng Exxon Mobil là tập đoàn dầu khí có mối quan hệ khá mật thiết với nước Nga. Điều này đã làm dấy lên nhiều lo ngại và mở ra khả năng các đề xuất này của ông Trump bị Thượng viện Mỹ làm khó dễ. Đã có hai thượng nghĩ sĩ lên tiếng bày tỏ quan ngại về lựa chọn này của ông Trump, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain.

Thông tin về Tillerson bị rò rỉ chỉ ít ngày sau khi xuất hiện các bài báo khẳng định tình báo Mỹ xác nhận Nga can thiệp giúp ông Trump thắng cử. Các nguồn tin giấu tên đã tiết lộ thông tin tình báo này cho tờ The New York Times và The Washington Post. Tổng thống Obama đã lập tức chỉ đạo các cơ quan tình báo Mỹ tập hợp đánh giá toàn diện về yếu tố tin tặc Nga tác động lên bầu cử Mỹ.

Trong gần 10 năm điều hành Exxon Mobil và gần 41 năm làm việc cho tập đoàn này, ông Tillerson đã có vô số thương vụ trên toàn cầu, trong số đó có nhiều hợp đồng với gã khổng lồ dầu khí Nga Rosneft.

Một thỏa thuận vào năm 2011 giữa hai gã khổng lồ dầu mỏ, cho phép thăm dò dầu khí ở bắc cực, được ước tính trị giá đến 500 tỉ USD. Điện Kremlin vào năm 2013 cũng đã tặng ông Tillerson huân chương Bằng hữu. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt kể từ sau nội chiến Ukraine, vấn đề Crimea và tai nạn hàng không MH17 đã làm mối quan hệ đối tác Exxon - Rosneft bị cản trở. Ông Tillerson đã từng công khai chỉ trích các lệnh trừng phạt này làm khó doanh nghiệp Mỹ.



Ông Tillerson (bìa trái) đươc cho là có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với giới dầu mỏ và các lãnh đạo Nga.

Cựu đại sứ Mỹ tại Nga - ông Michael McFaul ghi nhận ông Tillerson có mối quan hệ “rất thân thiết” với Igor Sechin, CEO của Tập đoàn Rosneft và đồng thời là cựu Phó Thủ tướng Nga. Ông Sechin được cho là bạn thân của Tổng thống Putin, quen biết nhau đã hơn 25 năm. Ông Sechin cũng có tên trong danh sách cá nhân bị Mỹ trừng phạt vào năm 2014 liên quan đến vấn đề Ukraine và Crimea.