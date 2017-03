Trung Quốc: 1/3 quan chức “ngã ngựa” được tái bổ nhiệm

Đa chiều nói thêm nếu không tính đến các quan bị mất chức vì “có lối sống không phù hợp” thì tỉ lệ được bổ nhiệm trở lại vào khoảng 50%.

Ví dụ, tháng 9- 2008 xảy ra vụ vỡ bể chứa phế phẩm quặng sắt ở một khu vực khai thác trái phép của thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, khiến 227 người chết. Sau vụ này, Tỉnh trưởng Mạnh Học Nông, Phó tỉnh trưởng Giang Kiến Dân, Bí thư thành ủy Lâm Phần Hạ Chấn Quý và thị trưởng Lưu Chí Kiệt đều bị cách chức.

Thế nhưng, một năm sau, ông Mạnh Học Nông được bổ nhiệm làm phó bí thư của Ủy ban Lao động trực thuộc trung ương, rồi nhảy lên vị trí người đứng đầu Ủy ban Pháp lý và Xã hội của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Giang Kiến Dân hiện là phó tỉnh trưởng tỉnh Thanh Hải thuộc phía Tây Trung Quốc. Còn ông Hạ Chấn Quý giữ chức Phó trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất tỉnh Sơn Tây và ông Lưu Chí Kiệt là phó giám đốc Sở Nông nghiệp Sơn Tây.

Tương tự, nhiều quan chức liên quan bị cách chức sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại chung cư cao tầng ở thành phố Thượng Hải tháng 11-2010, làm 58 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Tuy nhiên, trong vòng 6 tháng, người đứng đầu quận Giang An Trương Nhân Lượng đã giữ chức phó bí thư Ủy ban quận Kashgar tại khu tự trị Tân Cương.

Cuộc điều tra của Tin tức Bắc Kinh cho biết các quan chức mất chức do “có lối sống không phù hợp” đều không may mắn. Trong số 27 quan chức ngã ngựa vì lý do trên , có 16 trường hợp liên quan đến những hình ảnh, video “không phù hợp” không được tái bổ nhiệm.