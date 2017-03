Trung Quốc: 90% thực phẩm có phụ gia

Các cán bộ chủ chốt và các đơn vị kinh doanh, sản xuất trong ngành phải tham gia khóa bồi dưỡng tập trung về các quy định, luật pháp, kiến thức khoa học và đạo đức ngành nghề liên quan đến an toàn thực phẩm. Thời gian bồi dưỡng tập trung không được ít hơn 40 giờ/người/năm.

Đề cương công tác giáo dục an toàn thực phẩm năm 2011-2015 đã được in phát. Đề cương còn yêu cầu trước cuối năm 2015 phải nâng cao tỉ lệ hiểu biết kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm của người dân từ 80% trở lên, của học sinh tiểu học và trung học phải trên 85%.

Nhân dân nhật báo của Trung Quốc ngày 9-5 đã có bài viết nhận định trên thị trường Trung Quốc đi đâu cũng gặp thực phẩm có chất phụ gia, từ bánh bao cho tới mì tôm. Bài viết khẳng định thực phẩm sử dụng chất phụ gia phải lên tới hàng chục ngàn loại, chiếm 90% các mặt hàng thực phẩm.

Pháp luật Trung Quốc quy định chất phụ gia thực phẩm tổng cộng có 35 loại lớn như chất tăng mùi vị, chất gây nở, chất chống thối rữa… Trong khi đó, trên thị trường chất phụ gia thực phẩm có tới hơn 2.000 loại nhỏ. Như vậy bất luận là thêm chất phụ gia trực tiếp hay gián tiếp, mỗi ngày mỗi người lớn hấp thụ bình quân 80-90 loại phụ gia từ thực phẩm.

Chữ tiếng Hoa theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ cái chai: rượu, gạo, đồ uống, rượu. Chữ trên nền đen dưới ảnh: “Thực” diện mai phục: Ảnh: TÂN HOA XÃ. Người vẽ: Châu Đại Khánh

Trả lời Nhân dân nhật báo, Giáo sư Triệu Lâm ở khoa Dinh dưỡng BV Giải phóng quân, chuyên gia giáo dục sức khỏe của Bộ Y tế Trung Quốc, nhận định vì mục đích lợi nhuận, tình trạng lạm dụng chất phụ gia thực phẩm tại Trung Quốc tương đối nghiêm trọng. Thậm chí một số doanh nghiệp đã sử dụng chất phụ gia hóa học bị cấm dùng trong thực phẩm.

Ông Trương Giản Ba ở Sở Dinh dưỡng và thực phẩm thuộc Trung tâm khống chế và dự phòng bệnh tật Trung Quốc nhận xét sử dụng chất phụ gia trong thực phẩm phải đúng cách và dù chất phụ gia có trong danh mục cho phép sử dụng nhưng nếu sử dụng quá liều lượng cũng sẽ gây hại.

Ví dụ như chất phụ gia thường gặp ammonium nitrite thường sử dụng trong chế biến thịt. Nếu sử dụng ammonium nitrite quá liều sẽ gây ung thư.

Nguy hiểm hơn, hiện nay một số chất phụ gia trong thực phẩm chưa được đánh giá mức độ an toàn mà chỉ là các chất hóa học được phòng thí nghiệm xác nhận “độc tính chưa xác định”. Ví dụ như chất tăng trọng clenbuterol.

Theo Nhân dân nhật báo ngày 9-5, ba căn bệnh cố hữu của tình trạng sử dụng chất phụ gia thực phẩm hiện nay ở Trung Quốc là sử dụng chất phụ gia thực phẩm quá liều lượng; sử dụng trái phép chất phụ gia không dùng cho thực phẩm; sử dụng chất phụ gia thực phẩm kém chất lượng. Theo Giáo sư Ngô Cảnh Minh ở ĐH Pháp luật và Chính trị Trung Quốc, nguyên nhân do: - Quy định pháp luật lạc hậu, không bao phủ hết toàn bộ dây chuyền thực phẩm. - Chức trách của các cơ quan chức năng nhà nước không rõ ràng. Hệ thống quản lý, giám sát an toàn thực phẩm vận động theo mô hình phân đoạn quản lý, liên quan tới hơn 10 ban ngành. - Hệ thống tiêu chuẩn kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng lạc hậu. 151 chất phụ gia cấm sử dụng trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi đã được Quốc hội Trung Quốc ban hành ngày 23-4. Trong đó bao gồm 47 chất cấm sử dụng trong thực phẩm, 22 chất dễ bị lạm dụng và 82 chất cấm sử dụng.

HOÀNG HẠNH (Theo Nhân dân nhật báo, Zaobao.com)