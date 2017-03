Trung Quốc âm mưu xây đảo mới

• Báo The Philippine Star đưa tin tại cuộc họp báo ở Manila (Philippines) hôm 12-4, đại sứ Philippines tại Washington Jose Cuisia Jr đã lên tiếng cảnh báo âm mưu của Trung Quốc nhằm xây đảo nhân tạo trên bãi cạn Scarborough của Philippines sẽ làm leo thang căng thẳng và xung đột trên biển Đông. Ông đề nghị Mỹ và các nước khác có biện pháp ngăn chặn Trung Quốc thực hiện hành động khiêu khích mới này. Theo Đại sứ Jose Cuisia Jr, một quan chức hải quân Mỹ cho biết đã phát hiện một tàu đáng nghi của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough cách đây vài tuần. Sau đó, quân đội Philippines đã đến khu vực bãi cạn xác minh nhưng không tìm thấy tàu Trung Quốc, có thể lúc đó tàu Trung Quốc đã rời đi. Đại sứ Jose Cuisia Jr hy vọng một khi Tòa Trọng tài thường trực La Haye (Hà Lan) phán quyết ủng hộ Philippines trong vụ kiện “đường chín đoạn” của Trung Quốc, phán quyết ấy sẽ thúc đẩy Bắc Kinh ngồi lại với Philippines để giải quyết tranh chấp ở biển Đông theo cách thức hòa bình và ngoại giao cho dù Trung Quốc rất khó thực hiện vấn đề này. • Báo The Straits Times đưa tin sau hai ngày đến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Rene Almendras đã đến Singapore và đã hội đàm với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan hôm 13-4. Ngày 13-4, trong thông báo phát đi từ Manila, Bộ trưởng Ngoại giao Rene Almendras khẳng định Philippines và Singapore đã cùng kêu gọi tinh thần đoàn kết, thống nhất và tính tập trung của ASEAN mang tính chất căn bản vì đây là các yếu tố sống còn để giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển Đông. Thông báo cho biết Philippines tôn trọng hoàn toàn tiến trình phát triển ASEAN và ủng hộ tính chất tập trung của ASEAN để thúc đẩy lộ trình phát triển cộng đồng, trong đó bao gồm củng cố quan hệ với các đối tác đối thoại như Trung Quốc. Thông báo ghi nhận hai bộ trưởng Ngoại giao tiếp tục khẳng định với tư cách là quốc gia không tranh chấp ở biển Đông, các lợi ích quốc gia của Singapore liên quan chặt chẽ đến việc giải quyết mọi tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, duy trì tự do hàng hải và lưu thông thương mại không bị cản trở ở biển Đông. _________________________________ Dự án xây đảo và quân sự hóa trên bãi cạn Scarborough là hồi chuông báo động cho Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ vì vị trí này quá gần Philippines, đồng minh của Mỹ. Báo WASHINGTON FREE BEACON Tôi không nghĩ họ (Trung Quốc) muốn được đánh giá như một nhà nước lừa đảo. Đại sứ Philippines tại Washington JOSE CUISIA JR