Trung Quốc bị nghi bán vũ khí cho Libya

Báo New York Times của Mỹ ngày 4-9 đã đăng bài viết tương tự như báo The Globe and Mail. Theo báo New York Times, phe nổi dậy Libya có trong tay một số tài liệu chứng minh Trung Quốc bán vũ khí cho chính phủ ông Gaddafi, trong đó có một văn kiện của chính phủ Libya ngày 16-7 nêu chi tiết chuyến thăm Trung Quốc của một phái đoàn đàm phán thương mại Libya. Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết không biết gì. Trong khi đó, cơ quan giám sát cấm vận của LHQ trả lời không có gì đáng lưu ý liên quan đến các hợp đồng vũ khí của Trung Quốc.