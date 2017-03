Trung Quốc cấm mọi hãng du lịch đến Hàn Quốc

Theo nguồn tin Trung Quốc, Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc (CNTA) đã tổ chức một cuộc gặp với các cơ quan du lịch ở Bắc Kinh vào ngày 2-3. Cục đã đưa chỉ đạo cho các cơ quan tạm ngừng bán tất cả các gói du lịch đến Hàn Quốc, cả online và offline.



Điều này có nghĩa là các cơ quan du lịch sẽ không bán bất kỳ tour du lịch trọn gói hay các chuyến đi miễn phí nào cho người Trung Quốc muốn đến Hàn Quốc. Trong khi ra chỉ đạo ngay lập tức ngừng tất cả các chuyến du lịch, Cục Du lịch cũng yêu cầu hủy hết những tour đã được bán ra vào giữa tháng 3, nguồn tin cho biết. Biện pháp này có thể sẽ sớm được áp dụng đối với các cơ quan du lịch tại các thành phố khác trên toàn quốc.



Trung Quốc cấm mọi chuyến đi đến Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP NEWS



Đây được cho là động thái đáp trả mới nhất của chính quyền Trung Quốc trước việc Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến THAAD do Mỹ thiết kế. Trung Quốc đã mạnh mẽ chỉ trích Hàn Quốc lắp đặt hệ thống THAAD ngay trên lãnh thổ nước này. Trung Quốc cho rằng việc triển khai hệ thống này sẽ làm ảnh hưởng tình hình an ninh khu vực Đông Á, vì nó có thể do thám hoạt động phát triển quân sự của Bắc Kinh.

Seoul và Washington đã đạt được thỏa thuận về hệ thống THAAD vào tháng 7 năm ngoái, dự kiến sẽ hoàn thành việc triển khai sớm vào tháng 8. Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc cũng bị chỉ trích vì bàn giao lô đất thuộc sở hữu của tập đoàn cho chính phủ để làm địa điểm triển khai hệ thống THAAD.

Trên trang web của Lotte ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc đã sập do bị tin tặc tấn công. Nhiều nghi ngờ cho rằng đây là hành động của Bắc Kinh.