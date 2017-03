Trung Quốc căng mình đón rét khủng khiếp nhất trong 30 năm

Vào lúc 13 giờ ngày 21-1, nhiệt độ ở TP Nha Khắc Thạch thuộc khu tự trị Nội Mông đã giảm xuống mức -28 độ C trong khi nhiệt độ -19 độ C được ghi nhận tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang. Trong khi đó, TP Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đang hứng chịu đợt rét -17 độ C.



"Tôi đã mặc tất cả quần áo của mình nhưng vẫn cảm thấy rét run" - truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời một người đi đường ở Altai, thuộc khu tự trị Tân Cương nơi nhiệt độ rơi xuống mức -26 độ C. "Gió thổi rất mạnh, đập vào mặt tôi gây đau đớn khủng khiếp".



Vạn Lý Trường Thành bị tuyết bao phủ khi đợt giá rét đang bao trùm cả lãnh thổ Trung Quốc. (Ảnh Tân Hoa xã)

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo nhiệt độ sẽ giảm lên đến 10 độ C trên hầu hết lãnh thổ nước này trong bốn ngày tới. Tân Hoa xã cho biết như vậy hơn 90% lãnh thổ Trung Quốc sẽ chìm trong nhiệt độ dưới 0 độ C.

Theo dự báo, Bắc Kinh sẽ đón một đợt lạnh -17 độ C từ ngày 23-1. Trong khi đó, tỉnh Chiết Giang đã phát báo động vàng tình trạng giá rét - mức báo động cao thứ hai.

Hình ảnh quay tại các siêu thị ở TP Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Triết Giang cho thấy người dân địa phương ồ ạt mua thực phẩm và hàng hóa để tích trữ cho mùa đông.



Người dân Trung Quốc trượt băng trên Hồ Hậu Hải thuộc quận Tây Thành, thủ đô Bắc Kinh sau khi hồ này bị đóng băng. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trung tâm thương mại Thượng Hải, thủ phủ tỉnh Hồ Nam dự kiến sẽ hứng chịu đợt giá rét khủng khiếp nhất trong 30 năm qua, với nhiệt độ -5 độ C vào cuối tuần này.

Tân Hoa xã báo cáo các trường học ở tỉnh Hồ Nam cũng đã đóng cửa sớm trước kỳ nghỉ tết âm lịch truyền thống.

Như vậy, cả nước Trung Quốc sẽ đón đợt giá rét khủng khiếp hơn cả đợt rét năm 2008 khi 129 người ở miền Nam Trung Quốc thiệt mạng, với thiệt hại gần 23 tỉ USD. Tuy nhiên, thời tiết giá lạnh của Trung Quốc trong tuần này có thể được coi là "ấm áp" so với một số khu vực ở Nga.