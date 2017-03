Trung Quốc cấp tàu cho dân quân biển

Thủ tướng Nhật bảo đảm không bắt buộc nhập ngũ - Tân Hoa xã đưa tin ngày 30-7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc chẳng những tố Mỹ quân sự hóa biển Đông mà còn chỉ trích một số nhà chính trị Nhật nhiều lần sử dụng mối đe dọa Trung Quốc để thúc đẩy thông qua dự luật về an ninh quốc gia. Người phát ngôn khăng khăng cho rằng Trung Quốc khai thác dầu khí trên biển Hoa Đông là vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc. Người phát ngôn cũng thông báo Trung Quốc và Nga sẽ tập trận từ ngày 20 đến 28-8 trên vịnh Peter Đại Đế, vịnh lớn nhất trên biển Nhật Bản. Mục đích nhằm “cải thiện năng lực đối phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải”. Trong các bài tập có phối hợp chống tàu ngầm, chống tàu và phòng không. Trung Quốc sẽ đưa bảy tàu và năm máy bay tập trận. Hồi tháng 4, Trung Quốc và Nga đã tập trận trên Địa Trung Hải. - Liên quan đến hai dự luật về an ninh quốc gia đã được Hạ viện Nhật thông qua ngày 16-7, báo Asahi Shimbun (Nhật) đưa tin hôm 30-7, Thủ tướng Shinzo Abe đã giải trình về hai dự luật tại Ủy ban đặc biệt về an ninh của Thượng viện. Trả lời nghị sĩ Masamune Wada (đảng Các thế hệ tương lai), ông nêu lên các ví dụ về phòng vệ tập thể như bảo vệ tàu Mỹ ở bán đảo Triều Tiên, phá mìn ở eo biển Hormuz (nguồn cung cấp dầu thô cho Nhật), gỡ mìn ở biển Đông. Ông bảo đảm Nhật không bao giờ bắt buộc nhập ngũ vì như vậy là vi phạm hiến pháp. Ông giải thích các dự luật về an ninh nhằm bảo đảm cho Nhật thực hiện quyền phòng vệ tập thể, củng cố tiềm lực trả đũa nhằm bảo vệ nhân dân chứ không phải luật thời chiến như các đảng đối lập chỉ trích. ________________________________________ 3 điều kiện để Nhật áp dụng quyền phòng vệ tập thể gồm: (1) Một quốc gia nước ngoài có quan hệ chặt chẽ với Nhật bị tấn công vũ trang, đe dọa sự sống còn của Nhật, dẫn đến nguy cơ hiển nhiên cho quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc của dân; (2) không còn cách nào ngoài sử dụng vũ lực để giúp đỡ quốc gia nêu trên; (3) sử dụng vũ khí ở mức độ tối thiểu.