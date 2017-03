Trung Quốc chặn biển Đông 'bước vào' thượng đỉnh Á-Âu

Ông Khổng Huyễn Hựu, trợ lý bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết vấn đề biển Đông không nằm trong chương trị nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) lần thứ 11 tại Mông Cổ. Nhà ngoại giao này cũng khẳng định vấn đề biển Đông cũng không nên được đề cập đến trong hội nghị lần này, theo Reuters.

Được biết hội nghị ASEM năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-7, tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ. Hội nghị sẽ có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao châu Á và châu Âu, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Đức Angela Merkel,...

Tòa trọng tài sẽ ra phán quyết về vụ kiện các vấn đề trên biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc trong ngày 12-7. Đây sẽ là dịp gặp gỡ đầu tiên của các nhà ngoại giao hai châu lục sau cột mốc quan trọng này.



Hội nghị ASEM lần thứ 10 đã được tổ chức tại Milan (Ý) vào năm 2014. Ảnh: AFP

Ông Khổng Huyễn Hựu cảnh báo trước rằng Trung Quốc không ủng hộ các bình luận về vấn đề biển Đông trong hội nghị lần này. "Hội nghị các lãnh đạo ASEM không phải là nơi phù hợp để nói về vấn đề biển Đông. Chúng ta không có kế hoạch đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của hội nghị. Và nó cũng không nên được đưa ra trong hội nghị" - ông Khổng trả lời họp báo.

Ông Khổng còn ngang nhiên cho rằng những căng thẳng tại biển Đông hiện nay là do một số quốc gia bên ngoài gây ra, khi các nước này phô diễn sức mạnh và can thiệp vào khu vực. "Việc đưa vấn đề biển Đông vào hội nghị ASEM, lấy lý do là các quan ngại về lợi ích tự do hàng hải và an ninh, là cực kỳ vô lý" - ông Khổng khẳng định tại buổi họp báo.

Tuy nhiên, khó tránh được việc biển Đông được đề cập trong khuôn khổ thảo luận tại hội nghị năm nay. Ý kiến này được đưa ra bởi các nhà ngoại giao tại Bắc Kinh có tham gia vào quá trình chuẩn bị cho ASEM, theo hãng tin Reuters.

Trung Quốc luôn nỗ lực làm khó dễ vấn đề biển Đông được bàn luận tại các diễn đàn đa phương quốc tế. Điều này từng xảy ra trong các kỳ họp cấp bộ trưởng của ASEAN và các diễn đàn an ninh khu vực như Hội nghị an ninh châu Á-Thái Bình Dương Shangri-La vừa qua.