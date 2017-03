Trung Quốc chỉ trích Mỹ bố trí radar ở Nhật

Báo Sao và Vạch của Mỹ (Star & Stripes) ngày 24-10 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định điều động hệ thống chống tên lửa tới châu Á-Thái Bình Dương nhằm theo đuổi mục tiêu an ninh đơn phương là đi ngược với tình hình ổn định chiến lược trong khu vực, làm xói món niềm tin và ổn định tại Đông Bắc Á. Người phát ngôn kêu gọi các nước liên quan cam kết duy trì an ninh khu vực thông qua chính trị và ngoại giao, không dùng mối quan tâm an ninh riêng làm tổn hại đến lợi ích an ninh của các nước khác.

Radar X-band có khả năng phát hiện và truyền dữ liệu từ nhiều loại tên lửa khác nhau ở xa 1.000 km. Bộ Quốc phòng Nhật thông báo radar X-band đã được chuyển đến Kyoto hôm 21-10 và dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm 2014. Hãng tin RIA Novosti (Nga) cho biết Nhật đã đạt thỏa thuận cho Mỹ đặt radar X-band từ tháng 8-2013.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo hai tàu khu trục Mỹ có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ được đưa tới Nhật vào năm 2017 nhằm đối phó CHDCND Triều Tiên. Ông giải thích bố trí thêm một hệ thống radar tại Nhật cũng nhằm bảo vệ Mỹ và Nhật trước tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

