Trung Quốc còn 1.000 quân ở điểm nóng biên giới Ấn Độ

Tờ Indian Express (Ấn Độ) ngày 6-10 dẫn các nguồn tin chính phủ cho hay hơn năm tuần sau khi Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý rút quân khỏi cao nguyên Dokalam, phía Ấn Độ hiện duy trì cảnh giác cao khi có khoảng 1.000 binh sĩ Trung Quốc đang có mặt trong khu vực, cách địa điểm tranh chấp trước đây chỉ vài trăm mét.

Các nguồn tin cho biết Trung Quốc thậm chí đã mở rộng một con đường trước đây xây dựng nằm cách khu vực tranh chấp khoảng 12 km về phía Đông và phía Bắc. “Quân đội Trung Quốc vẫn đang sử dụng các xe ủi đất và vật liệu xây dựng mà họ đã mang tới địa điểm tranh chấp ở Dokalam để nâng cấp con đường nước này đã xây trong khu vực cách đây vài năm” – một nguồn tin cho biết.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Trung-Ấn ở cao nguyên Dokalam vừa hạ nhiệt cách đây hơn một tháng. Ảnh: PTI

Các binh sĩ Trung Quốc đã giảm bớt trong khu vực sau thỏa thuận lui quân bắt đầu hôm 28-8. Tuy nhiên, nước này đã tăng dần quân và một tiểu đoàn của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) hiện có mặt trên cao nguyên Dokalam.

Tiểu đoàn này được triển khai tại vị trí cách cao nguyên Dokalam khoảng 800 m. Indian Express cho biết hiện có khoảng 1.000 binh sĩ Trung Quốc hiện diện gần khu vực tranh chấp. Trong khi đó, tờ NDTV nói rằng các công binh Trung Quốc đã được đưa vào khu vực dưới sự hộ tống của khoảng 500 binh sĩ.

Các báo cáo cho biết Trung Quốc hiện cũng tăng quân tại một căn cứ ở khu vực Yatung thuộc khu tự trị Tây Tạng. Yatung tọa lạc tại cửa vào của thung lũng Chumbi nằm gần biên giới Trung Quốc - Ấn Độ - Bhutan. Cao nguyên Dokalam nằm trong thung lũng này.

Trong cuộc họp báo ngày 5-10, Tư lệnh Không quân Ấn Độ Marshal B. S. Dhanoa cũng xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Trung Quốc tại thung lũng Chumbi.

“Như chúng tôi nói, hai bên hiện không dính vào một cuộc đối đầu trên thực địa. Tuy nhiên, lực lượng quân sự Trung Quốc vẫn còn được triển khai tại thung lũng Chumbi. Tôi hy vọng họ sẽ rút quân khi cuộc tập trận của họ trong khu vực kết thúc” – ông Dhanoa nói.

Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc nằm trong cảnh đối đầu hơn 70 ngày kể từ hôm 16-6 sau khi công binh Trung Quốc đơn phương tiến vào cao nguyên Dokalam xây dựng một con đường. Sau thỏa thuận lui quân hôm 28-8, căng thẳng giữa hai bên đã chấm dứt.

Dokalam hiện là đối tượng tranh chấp giữa Bhutan và Trung Quốc. Ấn Độ ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Bhutan. Vì có các hiệp ước an ninh chung với Bhutan, New Delhi phải ra tay can thiệp nhằm ngăn chặn các động thái hung hăng của Bắc Kinh.

Các nguồn tin cho biết quân đội Ấn Độ hiện giám sát các động thái của Trung Quốc tại Dokalam. Động thái dần tăng quân của Trung Quốc được đánh giá có thể châm ngòi cho một cuộc căng thẳng tiếp theo vì hiện New Delhi có lý do để nêu quan ngại.