Trung Quốc đề xuất diễn tập hải quân chung với ASEAN

Tờ Bangkok Post ngày 30-5 đưa tin, trong Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Trung Quốc lần 10 diễn ra tại Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Chang Wanquan đã đề nghị tổ chức diễn tập hải quân chung với tất cả các nước Đông Nam Á.

Lời đề nghị này từng được Trung Quốc đưa ra trong hội nghị quốc phòng ASEAN - Trung Quốc hồi năm ngoái. Lúc đó, ông Thường cho rằng việc diễn tập hải quân chung sẽ giúp các nước "thực hiện tốt hơn Quy tắc Chạm mặt bất ngờ trên biển (CUES) nhằm tránh tính toán sai lầm ở khu vực tranh chấp" - theo China Daily.



Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Chang Wanquan (trái) đề nghị diễn tập chung với các nước ASEAN. Nguồn: Bangkok Post

Tờ Bangkok Post dẫn lời Prawit Wongsuwon, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, cho biết các bên tại hội nghị tỏ ra quan tâm tới đề nghị của Trung Quốc nhưng chưa có thỏa thuận nào được đưa ra và nói rằng "Thái Lan đương nhiên sẽ tham gia nếu các bên đều đồng ý".



Trong các nước ASEAN, Thái Lan là thành viên duy nhất có quan hệ quân sự rộng rãi với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực.

Chuyên gia Thitinan Pongsudhirak, ĐH Chulalongkorn, cho rằng Trung Quốc đang cố gắng bắt kịp Mỹ trong chính sách ngoại giao quân sự và tiến hành các cuộc diễn tập chung. Theo ông Thitinan, đề xuất này là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc ngày càng coi trọng vai trò của ASEAN trong khu vực và dự đoán rằng Bắc Kinh sẽ phải chấp nhận luật chơi chung dựa trên nền tảng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Yun Sun, chuyên gia thuộc Trung tâm Henry L Stimson có trụ sở tại Mỹ, nhận định Trung Quốc đang cố kéo các nước ASEAN xích lại gần và mong muốn sự ủng hộ trong khu vực trước thềm Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á Shangri-La. Bắc Kinh cũng muốn tranh thủ sự ủng hộ trước khi Tòa Trọng tài thường trực ở The Haye ra phán quyết về vụ Philippines kiện "đường chín đoạn" do Trung Quốc đơn phương vạch ra trên biển Đông vào tháng tới.

"Các cuộc diễn tập chung là cách để Trung Quốc chứng tỏ nước này đang có quan hệ tốt với ASEAN và không có căng thẳng như giới chuyên gia nhận định" - bà Sun nói.

Tuy nhiên, một đại sứ Thái Lan về hưu cho rằng cuộc diễn tập hải quân chung giữa ASEAN và Trung Quốc khó có thể diễn ra vì bị một số thành viên của khối phản đối và những tuyên bố của tướng Prawit có thể chỉ là "chiến thuật làm hài lòng Trung Quốc".